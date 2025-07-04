Американские спутники пристально следят за китайской орбитальной станцией «Тяньгун»

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Аэрокосмическая компания Maxar Technologies, помимо прочего предоставляющая ВСУ данные спутниковой разведки, распространила сделанный одним из своих оптических спутников дистанционного зондирования WorldView-1 Legion снимок китайской пилотируемой космической станции «Тяньгун». Таким образом, очевидно, что США продолжают пристально наблюдать за космической программой КНР.

Станция «Тяньгун» летает по низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 километров. Первые три модуля «Тяньгуна» были запущены в космос в 2022 году, запуск четвертого, представляющего собой телескоп «Сюньтянь», запланирован на 2026 год.

«Тяньгун» стала третьей в мире после «Мира» и МКС многомодульной пилотируемой орбитальной станцией. Несмотря, что ее размеры в настоящее время уступают предшественникам, со временем с добавлением новых модулей масса китайской станции может превысить 100 тонн.

Помимо государственного космического ведомства, свои космические станции разрабатывают также и частные компании КНР. В частности, компания AZSpace в начале текущего года продемонстрировала концепт своей орбитальной станции и заявляет, что уже в октябре 2025-го аппарат планируется вывести на орбиту.

Неудивительно, что стремительное развитие китайской космической программы чрезвычайно беспокоит американцев, поскольку это дает существенное преимущество в том числе в оборонной сфере.