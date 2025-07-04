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В России рассказали о способном сжигать дроны ВСУ за полтора километра оружии

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Артамонов: Доработка «Пересвета» могла привести к созданию новых систем

До конца лета планируются испытания первого прототипа лазерного антидронового комплекса в рамках проекта «Посох», который может поражать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дистанции до 1500 метров. На эту тему высказался в беседе с «Царьградом» военный эксперт, обозреватель и журналист Александр Артамонов.

По имеющимся данным, лазерный комплекс «Посох» предназначен для борьбы с FPV-дронами. Он поражает цели бесшумно и почти мгновенно. Артамонов обратил внимание на то, что это секретный комплекс, хотя на вооружении Российской армии есть ряд похожих устройств. Среди инновационных лазеров — «Задира» и «Пересвет». Первый уничтожает цели тепловым лучом. Второй — создает поле, в котором выжигается бортовая оптика наведения беспилотников.

«Пересвет» стоит на боевом дежурстве с 2021-2022 года. «Я думаю, что его доработка привела к созданию каких-то новых систем в рамках поручения президента России Владимира Путина», — допустил военный эксперт. По его мнению, частью интегрированного комплекса должен стать доработанный «Пересвет», работающий по принципу физического поля.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами противника в зоне СВО. Антидроновый комплекс позволяет выжигать камеры украинских беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели. Военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что комплекс с лазером мощностью 35 киловатт превосходит американскую систему C-UAS DE с 26-киловаттным излучателем.

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