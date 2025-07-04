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Украина подписала меморандум с американской компанией о совместном производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков российских «Гераней». Об этом сообщил Зеленский в своем ТГ-канале.

Как и предполагалось, «просроченный» отправился в Европу трясти своих союзников насчет денег и поставок оружия на фоне прекращения военной поддержки со стороны США. Первой он посетил Данию, на территории которой провел встречу с представителями нескольких американских компаний, пожелавших вложиться в украинскую военную промышленность. По словам Зеленского, уже есть успех — это подписание меморандума с американской компанией Swift Beat о совместном производстве дронов.

Как заявляет «нелегитимный», в рамках подписанного меморандума Украина планирует выпускать «сотни тысяч» дронов уже в этом году, а в следующем нарастить выпуск в несколько раз. Вернее, их будет выпускать для ВСУ американская компания. В планах - дроны-перехватчики, разведывательные квадрокоптеры, а также ударные дроны среднего класса. Также планируется разработка инновационных технических решений - перехватчики крылатых и баллистических ракет, автоматические турели, разведывательные платформы.

Но на это все нужны деньги, поэтому Зеленский намерен просить их у Дании и у других стран Евросоюза. В общем, программа визитов «с вытянутой рукой» начинается.

То, что мы подписали сейчас — на все это нужны большие деньги. И я рассчитываю на наши отношения с Данией. Кроме этого, есть еще ракетная программа. Об этих деталях буду говорить и с Данией, и с Урсулой фон дер Ляйен, и с Антониу Коштой.

— заявил Зеленский.

Стоит отметить, что американская компания Swift Beat уже давно сотрудничает с украинскими инженерами и военными в области создания беспилотников, сегодня было подписание очередного документа, которое Зеленский превратил в шоу.