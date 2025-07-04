«Новая эра боевой мощи»: армия США научилась сбрасывать гранаты с квадрокоптеров

Источник изображения: topwar.ru

Украинский конфликт, длящийся уже более трёх лет, показал всему миру различные способы применения беспилотников. Однако подавляющая часть стран во многом игнорирует этот обширный опыт. Пожалуй, к программе массового оснащения войск БПЛА приступили только США и Китай. Но примечательно, что тот же Пентагон открывает заново инновации, давно выработанные на поле боя при эксплуатации дронов.

Так, армия США провела испытания боевых гранат M67, сброшенных с квадрокоптера Skydio X10D. При этом использовался специально разработанный сбрасыватель, получивший обозначение Audible. Это устройство способно выдергивать чеку гранаты в полёте и с высокой точностью сбрасывать её над целью.

Это тестирование знаменует собой новую эру боевой мощи малых подразделений

- говорится по этому поводу в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Это революционное решение. Солдаты смогут эффективно использовать эту возможность в бою

- пафосно заявил один из американских офицеров.

Как указывается, после проведения первого испытания сбрасыватель Audible будет отправлен разработчику для дальнейшего совершенствования. На сайте армии США отмечается, что данным устройством планируется оснащать беспилотники, придаваемые ротам.