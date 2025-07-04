Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно

Во время пленарного заседания к главе государства обратился участник форума с идеями по применению роботов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские бойцы штурмовых подразделений и без использования роботов действуют достаточно эффективно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Во время пленарного заседания к главе государства обратился участник форума с идеями по применению роботов.

"Вы сейчас сказали о том, что ваши роботы применяются в исследовании труб и так далее. Конечно, это кратно, я думаю, повышает и качество работы, и обеспечивает безопасность. Правда, есть такие сферы деятельности, где бойцы штурмовых подразделений используют трубы без всяких роботов и действуют достаточно эффективно. Но это уникальный, исключительный вариант", - сказал Путин.

В ходе операции "Поток" бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения "Ахмат", а также добровольцев штурмовых бригад "Ветераны" и "Восток-V", преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ. Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов отметил героические действия сводного штурмового подразделения, которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.