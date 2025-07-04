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Известия.ru

Патрушев заявил о новом витке развития морской робототехники благодаря ИИ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ), расширение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также решение других задач придаст новый импульс развитию морской робототехники и созданию безэкипажных морских систем. Об этом 3 июля заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании научно-экспертного совета коллегии.


Он отметил, что для развития передовых технологий в области морских автономных систем и робототехнических комплексов, а также исполнения Стратегии развития ВМФ до 2050 года нужно повышать конкурентоспособность российских морских робототехнических комплексов. Для перспективного облика Военно-морского флота (ВМФ) требуется расширять научные работы для обеспечения технологической независимости.

Также, по словам главы Морской коллегии, «требуется широко развивать и внедрять технологии ИИ», позволяющие автономно обнаруживать, классифицировать, сопровождать и поражать назначенные цели.

«Необходимо обеспечить создание многофункциональных автономных необитаемых подводных аппаратов различного назначения и модульного типа, оснащенных системами высокоточной навигации с использованием спутникового и радиопозиционирования, — добавил Патрушев.

Не менее важной задачей помощник президента назвал совершенствование отечественной элементной базы основой систем управления, навигации и контроля обстановки. Кроме того, необходимо формировать научно-производственный центр компетенций и испытаний для обеспечения полного жизненного цикла морских робототехнических комплексов.

«Мною перечислены ключевые задачи, решение которых придаст необходимый импульс развитию морской робототехники и созданию безэкипажных морских систем. Полагаю, что в ходе заседания мы обсудим и иные направления развития морской робототехники», — заключил Патрушев.

9 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стратегия развития Военно-морского флота рассчитана на долгосрочную перспективу до 2050 года, чтобы учесть современные технологии и меняющиеся реалии боевых действий. Он отметил, что растянутость плана по времени связана с особенностями строительства новых кораблей, объяснив, что это очень трудоемкий процесс, который занимает много времени, поэтому план рассчитан на долгую перспективу.


Патрушев в этот же день сообщил, что президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
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