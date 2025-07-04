Aselsan поставит системы обнаружения огневых позиций для бронемашин южнокорейской Hanwha Aerospace

ЦАМТО, 3 июля. Турецкая компания Aselsan подписала с южнокорейской Hanwha Aerospace меморандум о взаимопонимании по вопросу оснащения акустическими системами обнаружения огневых позиций SEDA-100 перспективных южнокорейских бронемашин.

В рамках меморандума компании будут сотрудничать при оснащении данными системами разработанных Hanwha Aerospace бронемашин, предназначенных для конечных пользователей в Республике Корея.

Как сообщает The Defense Post, в составе SEDA-100 используются акустические датчики для обнаружения выстрела боеприпасом калибра 5,56, 7,62, 8,59, 12,7 и 14,5 мм и определения местоположения стрелка в любое время суток и сложных метеоусловиях, включая дождь или снег.

SEDA-100 предлагается в двух вариантах: стандартный SEDA-100-L и облегченный SEDA 100-L-C, предназначенный для применения с дистанционно управляемыми модулями вооружения.

По информации компании, обе системы позволяют обнаруживать источник стрельбы с вероятностью более 95%, а скорость реагирования не превышает 1,5 сек. Оборудование может применяться при температурах от -32 до +60 град. С и храниться при температурах до -40 град. С.

В настоящее время ВС Республики Корея реализуют программу модернизации парка бронетехники, одновременно расширяя международное сотрудничество и определяя потенциальные направления экспорта, в т.ч. за счет сотрудничество с другими ключевыми оборонными подрядчиками. Так, в настоящее время на завершающей стадии находятся переговоры по поставке очередной партии основных боевых танков K2 в Польшу. В апреле Hanwha Aerospace представила изображение необитаемого варианта 155-мм самоходной гаубицы K9 "Тандер", получившей обозначение K9A3.