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Делегация из Мьянмы посетила предприятие «Вертолетов России» в Бурятии

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Делегация из Мьянмы посетила предприятие «Вертолетов России» в Бурятии
Делегация из Мьянмы посетила предприятие «Вертолетов России» в Бурятии.
Источник изображения: Фото: «Вертолеты России»

Гости ознакомились с производственными мощностями завода и осмотрели выпускаемые здесь вертолеты Ми-171Е и Ка-226Т

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» посетила делегация из Республики Союз Мьянмы во главе с премьер-министром Мин Аун Хлайном в рамках рабочей поездки в Республику Бурятия. Гостям продемонстрировали производственные мощности авиазавода и выпускаемую продукцию.

Представители Мьянмы в сопровождении главы Республики Бурятия Алексея Цыденова и генерального директора У-УАЗ Алексея Козлова посетили основные производственные цеха. Гостям рассказали о технических и функциональных возможностях вертолетной техники и многообразии сфер ее применения.

Также представители делегации ознакомились с готовой продукцией предприятия на летно-испытательной станции, в том числе был представлен Ми-171Е и опытный образец легкого двухдвигательного вертолета соосной схемы Ка-226Т. В настоящее время ведется работа по импортозамещению зарубежного оборудования на данной машине.

«Страны Юго-Восточной Азии давно сотрудничают с холдингом „Вертолеты России“, и Мьянма не исключение. Сегодня мы познакомили наших партнеров с современными гражданскими разработками. Убежден, что наше сотрудничество будет планомерно развиваться: эксплуатанты российской вертолетной техники отмечают ее высокую эффективность, надежность, безопасность и незаменимость при решении широкого круга задач», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

В завершение визита иностранные гости побывали в авиационном учебном центре У-УАЗ, где их познакомили с тренажером вертолета Ми-171А3. Подвижный тренажерный комплекс позволяет отрабатывать полный спектр задач пилотирования и навигации на всех режимах полета многофункционального вертолета в простых и сложных метеоусловиях, а также действия экипажа при возникновении нештатных ситуаций.

«По итогам прошедшей встречи наши гости отметили высокий уровень производственного потенциала Улан-Удэнского авиазавода и выразили заинтересованность в расширении модельного ряда техники производства холдинга „Вертолеты России“ в своем парке воздушных судов», — подытожил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов.

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