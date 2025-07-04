Ростех запускает свой токен RUBx

Купить или продать его можно будет через интернет-портал, адаптированный под телефон и компьютер

Госкорпорация Ростех запускает собственный токен RUBx и платежную платформу RT-Pay. Новая финансовая ИТ-экосистема создана в рамках стратегии цифровой трансформации. Решение обеспечит инфраструктуру для безопасного и эффективного проведения денежных транзакций любого масштаба как для компаний, так и для частных лиц.

Платформа RT-Pay будет встроена в банковскую инфраструктуру, при этом позволит вести расчеты в цифровой среде и взаимодействовать с внешними кошельками или смарт-контрактами. Этим новый токен отличается от цифрового рубля ЦБ, который эмитируется только Банком России и хранится на спецсчетах.

RUBx создан на основе блокчейна Tron. Его код будет выложен на GitHub, также его проверит независимая международная компания CertiK.

«Создание токена RUBx и платформы RT-Pay — важный шаг по укреплению цифрового финансового суверенитета страны. Цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью экономики, и наша задача — предложить рынку решение, соответствующее новым требованиям к надежности, безопасности и технологической самостоятельности. Каждый RUBx подкреплен реальными обязательствами в рублях, это зафиксировано юридически. Соотношение токена к реальному рублю составляет один к одному. Запуск системы планируется в этом году, ее оператором выступает Ростех», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Александр Назаров.

Платформа полностью соответствует законодательству России, включая требования ЦБ, а также мерам по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Безопасность экосистемы обеспечивается хранением части токенов в отключенных от интернета «холодных» кошельках, а остальных — в быстром доступе, но с многослойной защитой.

«Новая платформа будет внедряться поэтапно с учетом потребностей различных секторов экономики. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и интеграции с существующей финансовой инфраструктурой. В будущем экосистема может стать основой для целого ряда инновационных финансовых сервисов и услуг», — сказал руководитель проекта RUBx Дмитрий Шумаев.

Купить или продать RUBx можно будет через интернет-портал, адаптированный под телефон и компьютер. Позже токен появится на крупных биржах и в популярных криптокошельках.