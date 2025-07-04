"Киев застигнут врасплох": США полностью прекратили поставки оружия Украине

The Economist: США заморозили военную помощь Киеву

США полностью приостановили поставки вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники в правительстве Украины. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне утверждают, что поставки временно остановлены для ревизии собственных запасов. По данным The Washington Post, украинская сторона была застигнута врасплох, а союзники в Европе не в состоянии компенсировать дефицит из-за слабых оборонных мощностей.

США прекратили поставки всех вооружений на Украину. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на правительственные источники в Киеве. Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон с 1 июля ограничил поставки лишь некоторых ракет и боеприпасов, однако источники The Economist опровергли эту информацию.

«Украинские официальные лица заявляют, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запасные части, были приостановлены, что опровергают американские официальные лица», - пишет издание.

Ранее представители Пентагона заявили, что поставки Киеву были остановлены в рамках проведения общей проверки запасов оружия, которые имеются у США.

«Мы не можем поставлять оружие всем и каждому по всему миру. Мы должны заботиться об Америке и защищать нашу родину и наши войска», - приводит The Economist слова официального представителя Пентагона Шона Парнелла.

При этом The Economist указывает, что Киев не верит, что пауза в поставках вооружений носит временный характер, и подозревает, что Вашингтон будет использовать это, чтобы добиться от Украины различных уступок.

Киев готов покупать американское оружие

Украина после приостановки Вашингтоном поставок части вооружений готова закупить у США системы противовоздушной обороны, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он также сообщил, что созванивался с главой комитета по иностранным делам палаты представителей Брайаном Мастом. Основной темой разговора стала военная поддержка Украины и усиление ее противовоздушной обороны.

«Системы ПВО - вопрос жизни для миллионов украинцев. Мы готовы закупить дополнительные комплексы в США - как стратегический шаг для укрепления нашей защиты», - написал Ермак в Telegram-канале.

Он также отметил, что в беседе Маст подтвердил неизменность поддержки конгрессом Украины.

«Мы договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию в отношении обороны, безопасности и совместных решений», - добавил Ермак.

«Застигнуты врасплох»

The Washington Post пишет, что украинские чиновники были застигнуты врасплох решением США о приостановке военной помощи Киеву. Издание указывает, что США приостановили поставки ключевых видов вооружения, а европейские союзники не могут восполнить дефицит из-за ограниченных запасов и слабой оборонной промышленности.

Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Вашингтон остановил передачу Украине ракет для систем Patriot (PAC-3), переносных ракетных комплексов Stinger, управляемых ракеты Hellfire, а также ракет для систем NASAMS, истребителей F-16 и гранатометов AT4.

Один из источников газеты в Киеве заявил, что приостановка военных поставок от США повлияет на украинское военное планирование.

«Мы рассчитывали на многие из этих систем, так как нам их обещали», - заявил изданию украинский чиновник.

По информации Financial Times, решение о паузе в поставках вступило в силу, когда партии вооружения уже направлялись на Украину, а некоторые грузовые самолеты развернули прямо в воздухе.

Неожиданный приказ

Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон принял решение о приостановке передачи вооружений Украине без предварительного уведомления Госдепартамента США и членов конгресса, участвующих в диалоге с Киевом.

По данным издания, приказ об остановках поставок отдал глава политического управления минобороны США Элбридж Колби. Politico пишет, что распоряжение было отдано после проверки арсеналов Пентагона.

СМИ также указывают, что Колби и министр обороны США Хегсет приказали срочно остановить поставки ракет на Украину после того, как были информированы о темпе расхода ракет-перехватчиков в ходе недавнего обострения конфликта между Ираном и Израилем, который также полагается на поставки вооружения из Америки.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, решение Вашингтона стало неожиданным и для Киева, и для стран Европы. По данным агентства, один из крупных членов НАТО уже оказывает давление на Пентагон с целью пересмотра заморозки поставок.

Также сообщается, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп ранее уже распоряжался заморозить военную помощь для Украины после ссоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. Однако впоследствии она была возобновлена в рамках переговоров о подписании так называемой «ресурсной сделки» между США и Украиной.

Александр Карпов