Войти
Lenta.ru

Российские снайперы апробируют крупнокалиберную винтовку Orsis

637
0
+1
Кадр: mil.ru
Кадр: mil.ru.

Курсанты центра снайпинга ВВО апробируют крупнокалиберную винтовку Orsis 50 BMG

Российские снайперы апробируют крупнокалиберную винтовку Orsis 50 BMG под патрон 12,7х99 миллиметров НАТО (.50 BMG). Об этом сообщило Минобороны России.

«На полигоне "Князе-Волконский" в Хабаровском крае проходит курс подготовки курсантов центра снайпинга Восточного военного округа (ВВО), в ходе которого военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы из крупнокалиберной снайперской винтовки Orsis 50 BMG», — говорится в сообщении.

В ходе учебных стрельбы снайперы поражали мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, на дистанции до 1000 метров. Отмечается, что особое внимание уделяли отработке навыков прицеливания с учетом баллистических особенностей боеприпасов и внесению поправок на ветер.

Инструктор центра снайпинга капитан Вячеслав Виноградов подчеркнул, что Orsis 50 BMG — это «серьезный инструмент», который требует особых навыков. По его словам, курсанты демонстрируют отличные результаты в освоении винтовки.

В августе 2022 года в компании «Промтехнология» (производитель оружия под брендом ORSIS) сообщили, что российская сверхдальнобойная винтовка под патрон 12,7х99 миллиметров НАТО прошла испытания. Там добавили, что предприятие может выпускать сотни таких винтовок в год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 12:43
  • 2
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно
  • 04.07 11:23
  • 1
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 11:22
  • 2
Тревожное решение США о приостановке поставок оружия Украине (The Economist, Великобритания)
  • 04.07 11:02
  • 9551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 08:52
  • 459
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 04.07 04:16
  • 2
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 04.07 03:47
  • 1
Готова ли Европа к войне? (Financial Times, Великобритания)
  • 04.07 03:20
  • 1
Ростех запускает свой токен RUBx
  • 04.07 02:45
  • 1
Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны торгового флота
  • 04.07 02:40
  • 0
Ответ на "«Полный провал конкурента С-400»: в индийской прессе раскритиковали дебют китайского ЗРК HQ-9B на поле боя"
  • 03.07 22:31
  • 2
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 03.07 17:40
  • 1100
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 14:31
  • 6
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD