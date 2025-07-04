Курсанты центра снайпинга ВВО апробируют крупнокалиберную винтовку Orsis 50 BMG

Российские снайперы апробируют крупнокалиберную винтовку Orsis 50 BMG под патрон 12,7х99 миллиметров НАТО (.50 BMG). Об этом сообщило Минобороны России.

«На полигоне "Князе-Волконский" в Хабаровском крае проходит курс подготовки курсантов центра снайпинга Восточного военного округа (ВВО), в ходе которого военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы из крупнокалиберной снайперской винтовки Orsis 50 BMG», — говорится в сообщении.

В ходе учебных стрельбы снайперы поражали мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, на дистанции до 1000 метров. Отмечается, что особое внимание уделяли отработке навыков прицеливания с учетом баллистических особенностей боеприпасов и внесению поправок на ветер.

Инструктор центра снайпинга капитан Вячеслав Виноградов подчеркнул, что Orsis 50 BMG — это «серьезный инструмент», который требует особых навыков. По его словам, курсанты демонстрируют отличные результаты в освоении винтовки.

В августе 2022 года в компании «Промтехнология» (производитель оружия под брендом ORSIS) сообщили, что российская сверхдальнобойная винтовка под патрон 12,7х99 миллиметров НАТО прошла испытания. Там добавили, что предприятие может выпускать сотни таких винтовок в год.