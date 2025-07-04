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В США заявили о назревающей на Украине катастрофе

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Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters
Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters.

TWZ: На Украине из-за ограничения поставок оружия США назревает катастрофа

На Украине из-за ограничения поставок оружия США назревает опасность катастрофы. Об этом заявляет американское издание TWZ.

В публикации отмечается, что прекращение поставок оружия США на Украину в основном касается средств противовоздушной обороны (ПВО), позволяющих Киеву защищаться от ударов российских баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

Издание подчеркивает, что решение администрации президента США Дональда Трампа «остановить поток оружия на Украину было принято на фоне того, что Россия оказывает мощное давление на Сумскую область Украины, а также продолжает наступление на востоке страны».

Обозреватели Говард Алтмен и Тайлер Роговей подчеркивают, на Украине начинается «игра чисел», которую может выиграть Россия. «Исходя из списка оружия, которое мы видели до сих пор, самой большой проблемой для Украины станет защита ее неба от постоянного натиска российских ракет и беспилотников», — заключают авторы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что один из союзников по НАТО оказывает давление на американский Пентагон, чтобы ведомство пересмотрело решение о приостановке поставки вооружений Киеву.

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