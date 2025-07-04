Тревожное решение США о приостановке поставок оружия Украине (The Economist, Великобритания)

Economist: Трамп остановил военную помощь Украине из-за неприязни к Зеленскому

США приостановили поставки оружия Украине именно из-за истощения запасов, пишет The Economist. Американские военные давно выражают тревогу по поводу запасов ракетами и снарядами для своей страны. Киев же считает, что заморозка помощи — решение политическое.

За последние недели Украина пережила одни из самых интенсивных бомбардировок с помощью беспилотников и ракет с момента начала полномасштабной военной операции России три года назад. Трудно представить более неподходящее время для США, чтобы приостановить поставки ценного оборудования для противовоздушной обороны. Однако украинские официальные лица заявляют, что в ночь с 30 июня на 1 июля Пентагон развернул грузовые самолеты, доставлявшие на европейские базы перехватчики для противовоздушной обороны и другое вооружение, откуда их должны были переправить на Украину по суше.

Какое именно вооружение было приостановлено, на какой срок и почему, остается неясным. Пентагон не предоставил никаких подробностей. Тем не менее несколько источников сообщают, что среди них были ракеты для системы ПВО Patriot. По данным Wall Street Journal, в поставки входили ракеты класса "земля – воздух" Stinger, ракеты класса "воздух – воздух", ракеты класса "воздух – земля" Hellfire, ракеты класса "земля – земля" и артиллерийские снаряды.

В Пентагоне заявили, что приостановка поставок была необходима для проведения комплексного пересмотра поставок вооружений с целью содействия прекращению боевых действий на Украине "при одновременном сохранении боеготовности вооруженных сил США и приоритетов в области обороны". Шон Парнелл, представитель Пентагона, добавил: "Мы не можем поставлять оружие всем и каждому по всему миру. Мы должны заботиться о безопасности Америки и защищать нашу родину и наши войска по всему миру". Официальные лица заявили, что пересмотр носит глобальный характер и любая приостановка в конечном итоге может быть отменена. Украинские официальные лица заявляют, что в действительности были остановлены все поставки американского оружия, включая снаряды и запасные части, но американские официальные лица это отрицают.

Пентагон преподносит эту приостановку как ограниченную и временную меру. Однако украинские официальные лица подозревают, что администрация Трампа предпринимает более согласованные усилия, чтобы добиться от Украины политических уступок, как это было в начале марта, когда она на короткое время прекратила поставки оружия и сотрудничество в области разведки после нашумевшего скандала между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, транслировавшегося по телевидению.

В последнее время, тем не менее, отношения между Трампом и Зеленским, похоже, улучшились, поскольку Украина приняла призывы США к немедленному прекращению огня, а Россия затянула процесс в надежде добиться большего прогресса "на земле". На саммите НАТО в Гааге на прошлой неделе Трамп, похоже, был готов предоставить Украине больше ракет-перехватчиков Patriot, хотя и признал, что поставки ограничены.

Независимо от точной ситуации, кажется очевидным, что американская поддержка Украины ослабевает. С момента своего возвращения на пост президента в январе Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия (десятки миллиардов долларов, выделенных конгрессом в прошлом году, остаются неизрасходованными). Конгресс, в котором доминируют республиканцы, также не выделил новых средств. В "большом прекрасном законопроекте", проходящем через конгресс, не предусмотрено никаких средств для Украины. Официальные лица заявили, что и без того небольшие суммы, выделенные Украине в регулярном бюджете Пентагона, могут быть дополнительно сокращены в рамках бюджетного запроса на 2026 финансовый год, хотя более подробной информации по этому поводу не предоставлено. Администрация допускает, что дополнительные средства, одобренные конгрессом в прошлом году, а также поставки оружия, увеличенные в конце срока полномочий Джо Байдена, не будут восполнены.

Американская поддержка предоставляется в основном в двух формах: президентские полномочия по сокращению вооружений (PDA), в соответствии с которыми Пентагон в срочном порядке поставляет Украине оружие из собственных запасов, и инициатива по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI), представляющая собой более медленный процесс, в рамках которого США заказывают оружие для Украины у производителей. Администрация Трампа не делала никаких заявлений о PDA с момента вступления президента в должность в январе, но, по расчетам Марка Кансиана и Криса Парка из центра стратегических и международных исследований, поставки оружия, заказанного в рамках USAI, должны были продолжаться до конца 2028 года. Если эти поставки прервутся, это будет означать еще более резкое прекращение американской поддержки, чем ожидалось.

Пентагон давно беспокоится о влиянии вооруженного конфликта на Украине на поставки оружия. Согласно сообщениям, с начала этого года сотрудники Пентагона распространяют служебные записки, в которых выражают обеспокоенность низким уровнем запасов. Решение о приостановке поставок, как полагают, было принято Элбриджем Колби, заместителем министра обороны США по вопросам политики, который давно выступает за переброску военных ресурсов из Европы и Ближнего Востока в Азию для сосредоточения усилий на противостоянии с Китаем. Согласно сообщениям, он курировал проверку запасов боеприпасов Пентагона на фоне опасений, что запасы артиллерийских снарядов, средств противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов сократились до опасного уровня.

Трамп пообещал положить конец боевым действиям на Украине в первый день своего пребывания в должности. Прошло почти шесть месяцев, но он, похоже, не приблизился даже к достижению перемирия, несмотря на дружеские телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным. Хотя Россия является агрессором и непокорной стороной, Украина — более легкая мишень для давления со стороны США, учитывая ее сильную зависимость от западной поддержки. Украина развила свою военную промышленность, в том числе в области беспилотных летательных аппаратов. Европейские страны уже поставляют Украине больше оружия, чем США, и, увеличивая расходы на оборону, обещают помочь восполнить дефицит в случае прекращения поддержки со стороны США. Однако и они испытывают острую нехватку средств противовоздушной обороны, а система Patriot продемонстрировала особую эффективность против баллистических и других ракет.

Прорыв на линии фронта на Украине в ближайшие месяцы маловероятен, хотя Россия и добивается постепенных успехов. Тем не менее Украине предстоит суровое испытание: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территории она потеряет.