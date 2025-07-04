ВМС Индонезии передан первый многоцелевой патрульный корабль PPA

ЦАМТО, 3 июля. На верфи итальянской компании Fincantieri в Муджиано (Ла Специя) состоялась официальная церемония передачи ВМС Индонезии первого (из двух заказанных) многоцелевого патрульного корабля PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura).

Как сообщается в пресс-релизе ВМС Индонезии, в мероприятии, состоявшемся 3 июля, принял участие начальник штаба (командующий) ВМС Индонезии адмирал Мухаммед Али.

В ходе церемонии было официально объявлено, что корабль получил наименование (320) "Бравиджайя" (KRI Brawijaya 320).

Как уже сообщал ЦАМТО, в марте 2024 года итальянская Fincantieri подписала контракт на поставку двух новых многоцелевых патрульных кораблей PPA Министерству обороны Индонезии. Стоимость заказа составила 1,18 млрд. евро (1,27 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в апреле 2024 года после выполнения Минобороны Индонезии всех сопутствующих условий.

Заключению контракта во многом способствовали визиты в Индонезию в 2023 и 2024 годах кораблей PPA P431 "Франческо Морозини" и P432 "Раймондо Монтекукколи" ВМС Италии.

Поставляемые Индонезии в конфигурации Light Plus корабли первоначально были заказаны для ВМС Италии. В рамках сделки с Минобороны Индонезии Fincantieri выступает генеральным подрядчиком поставки и координирует деятельность других партнеров по интеграции на борт кораблей требуемых боевых систем и предоставлению сопутствующих логистических услуг.

Закупка кораблей сопровождается комплексным компенсационным пакетом, который, в частности, включает консультации по развитию судостроительного предприятия (в Индонезии), разработку долгосрочной бизнес-стратегии, поставку морского тренажера, реконструкцию верфи (в Индонезии), доставку дидактических материалов, а также шестимесячное обучение экипажей в Италии.

Разработанные Fincantieri корабли PPA могут быть выполнены в трех различных конфигурациях (Full Combat, Light Plus и Light). Корабли могут выполнять широкий спектр задач: от патрулирования и проведения поисково-спасательных операций на море до участия в боевых действиях. Корабли в конфигурации Light Plus вооружены только артиллерийской установкой и ЗРК. ВМС Индонезии в перспективе намерены, при необходимости, довооружить новые корабли по своему усмотрению.

Первоначально построенные для ВМС Италии на предприятии Fincantieri пятый и шестой корабли класса PPA носили наименования (P433) "Маркантонио Колонна" и (P435) "Руджеро ди Лаурия". В настоящее время они переименованы в (320) "Бравиджайя" и (321) "Прабу Силиванги". Передача заказчику второго корабля запланирована на весну 2026 года. Эти корабли станут самыми крупноразмерными в боевом составе индонезийского флота.