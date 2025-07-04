ВВС Таиланда рассматривают предложение по модернизации самолетов ДРЛО Сааб-340 "Эриай"

ЦАМТО, 3 июля. ВВС Таиланда рассматривают предложение шведской компании Saab по модернизации парка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Сааб-340 "Эриай".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, тайские ВВС оценивают возможность модернизации самолетов ДРЛО с 2020 года. Командующий ВВС Таиланда маршал авиации Пунпакди Паттанакул 5 июня 2025 года сообщил, что самолеты будут модифицированы до конфигурации дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Проект модернизации является частью компенсационных соглашений в связи с запланированным приобретением для ВВС Таиланда 12 новых многоцелевых истребителей JAS-39E/F "Грипен".

Выступая на пресс-конференции 5 июня, руководитель подразделения Saab Aeronautics Ларс Тоссман заявил, что компания передаст тайской стороне технологии "для многоуровневой модернизации" Сааб-340 "Эриай". Он добавил, что тайские инженеры также будут играть определенную роль в предстоящей модификации.

На текущий момент неясно, какие модули платформы будут модернизированы. Детали станут ясны после заключения компенсационных контрактов по истребителям JAS-39E/F "Грипен".

Представитель ВВС Таиланда 24 июня сообщил Janes, что в настоящее время ведутся переговоры по деталям соглашения. Ожидается, что подписание контракта по JAS-39E/F "Грипен" состоится в конце августа 2025 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, правительство Таиланда в 2007 году приняло решение приобрести для ВВС страны комплект вооружений и оборудования для создания системы ПВО, включая 12 истребителей JAS-39C/D "Грипен", два самолета ДРЛО Сааб-340, оснащенных системой "Эриай", транспортный самолет Сааб-340, автоматизированную систему управления и контроля, в т.ч. аппаратуру связи. Общая стоимость проекта оценивалась в 1,65 млрд. долл.

Согласно контракту, подписанному с Агентством по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) в феврале 2008 года, ВВС Таиланда закупили 6 самолетов JAS-39 "Грипен" (4 двухместных версии "D" и 2 одноместных "C"), один самолет ДРЛО Сааб-340 "Эриай", один транспортный Сааб-340, а также систему управления и контроля, которая обеспечит взаимодействие самолета ДРЛО и истребителей "Грипен".

В конце ноября 2010 года было заключено соглашение о поставке 6 дополнительных истребителей JAS-39 "Грипен", одной системы ДРЛО на базе самолета Сааб-340 с поставкой в 2012-2013 гг.

Первый самолет ДРЛО Сааб-340 "Эриай" и транспортный самолет Сааб-340 прибыли в Таиланд в декабре 2010 года. Первые 6 истребителей были поставлены в феврале 2011 года. В ходе прошедшей 8 июля 2011 года церемонии ВВС Таиланда официально объявили новую систему ПВО принятой на вооружение. В мае 2012 года ВВС Таиланда обменяли три непригодных к эксплуатации военно-транспортных самолета G-222 на еще один новый транспортный самолет Сааб-340. Второй и последний Сааб-340 "Эриай" ВВС Таиланда получили 11 октября 2012 года. Оба самолета ДРЛО вошли в состав 702-й эскадрильи ВВС на авиабазе "Сурат Тани".