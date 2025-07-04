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ArianeGroup завершила испытания ракетного двигателя Prometheus

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Фото: ArianeGroup
Фото: ArianeGroup.

Компания ArianeGroup завершила испытания ракетного двигателя Prometheus

Компания ArianeGroup завершила испытания многоразового ракетного двигателя Prometheus. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Последние статические огневые испытания Prometheus предполагали четыре последовательных включения силового агрегата в течение суток. Испытания проводились в составе демонстрационной наземной модели многоразовой перспективной ступени Themis.

В июне издание сообщило, что первый запуск европейской многоразовой ракетной ступени Themis скорее всего перенесут с 2025 на 2026 год.

В январе European Spaceflight рассказало, что компания ArianeGroup успешно испытала ракетный двигатель Prometheus, разрабатываемый в интересах Европейского космического агентства для многоразовой ракеты.

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Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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