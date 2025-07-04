Заместитель главнокомандующего ВМФ Гудков погиб в Курской области

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом 3 июля сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Заместитель главнокомандующего ВМФ России <...> погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами», — уточнил Кожемяко в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что Гудков был удостоен званий Героя России, Героя Приморья, а также являлся экс-командиром 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).

Кожемяко дополнил, что Гудков был сильным духом человеком, «который не представлял себя нигде, кроме флота». Он отметил, что, став заместителем главнокомандующего ВМФ, Гудков не перестал лично выезжать на позиции морских пехотинцев.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова», — заключил губернатор.