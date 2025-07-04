«Первоначальные ошибки привели к войне на истощение»: южнокорейский генерал оценил работу российской артиллерии на протяжении СВО

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За ходом украинского конфликта внимательно наблюдает весь мир. Не является исключением и южнокорейское командование. На портале Bemil опубликован анализ работы российской артиллерии на протяжении СВО, проделанный генерал-майором Пак Чжин Хи (командующий армейской артшколой) и рядом других офицеров:

На ранних этапах войны российская армия была недостаточно эффективной в огневой мощи. Разведка и анализ ключевых активов и объектов противника были проигнорированы, а артиллерия использовала средства для поддержки БТГ, что ограничивало эффективность сосредоточенного огня.

Как указывается в исследовании, артиллерия была развернута на поле боя без использования системы «Стрелец» [комплекс разведки, управления и связи], которая связывает обнаруженные цели с ударными активами, что затрудняло достижение желаемого эффекта:

Первоначальные ошибки привели к длительной войне на истощение, завязанной на огневой мощи, в связи с чем российская армия страдала от нехватки боеприпасов и орудийных стволов. Однако по мере продолжения войны ВС РФ внесли серьёзные изменения в свою тактику и системы вооружения.

ПРП-5 – преемник ПРП-4А «Аргус» ПРП-5 – преемник ПРП-4А «Аргус»

Как отмечается, чтобы максимизировать желаемый эффект посредством своевременного огневого воздействия, рота БПЛА «Орлан-10», организованная в составе общевойсковой бригады, напрямую поддерживала артдивизион, а оператор БПЛА находился в артиллерийской разведывательной машине «Аргус» для подтверждения обнаружения цели и нанесения боевого урона, тем самым создавая систему, в которой артподразделение напрямую видит и поражает цель.

По словам авторов, российские военные достигают желаемого эффекта путём идентификации украинской артиллерии с помощью [разведывательных] БПЛА в ходе контрбатарейной борьбы, используя для её поражения беспилотники-камикадзе «Ланцет-3».

Кроме того, БПЛА средней и малой дальности, эксплуатируемые артбригадой и артдивизионом, используются для обнаружения украинских войск, а благодаря применению комплекса «Стрелец» (аналогичной системе B2CS южнокорейских военных) процесс наведения упрощается и синхронизируется, тем самым сокращая время от идентификации цели до артогня до 3–5 минут.

С точки зрения тактики, артиллерия, которая раньше поддерживалась батареями, была интегрирована в артиллерийскую тактическую группу, начиная с лета 2022 года. Благодаря этому цель состоит в том, чтобы проецировать максимальную огневую мощь в течение определенного периода времени и тем самым максимизировать огневой эффект посредством залпового огня

- дают оценку южнокорейские военные, делая далее анализ работы ВСУ.

Схема работы артиллерии ВСУ Схема работы артиллерии ВСУ

Как указывается, чтобы преодолеть неполноценность в огневой мощи, украинские военные сочетали обычное оружие и современные системы вооружения. В частности, ВСУ с 2015 года развёртывали БПЛА в артподразделениях, создавая систему, которая позволила в итоге командирам непосредственно видеть, выбирать и поражать цели, что дало возможность наносить серьёзный урон ВС РФ в начале войны:

Было подтверждено, что 86% артогня ВСУ вели с помощью беспилотников. Это говорит о том, что была обеспечена ситуационная осведомленность о поле боя в режиме реального времени на уровне, который ранее был невозможен, что повысило точность и скорость артогня.

В частности, авторы приводят пример гибридной работы БПЛА и артиллерии ВСУ при форсировании российскими военными Северского Донца в мае 2022 года, когда, как утверждают южнокорейские аналитики, ВС РФ только бронетехники потеряли якобы 73 единицы.