ЦАМТО, 3 июля. Швеция выделит Украине военную помощь на сумму 157 млн. долл., в пакет войдут, в том числе, более 10 стволов для самоходной артиллерийской установки Archer.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.

"Правительство приняло решение выделить 1,5 млрд. шведских крон (157 млн. долл.) на военную помощь Украине. Пакет поставки включает более 10 новых артиллерийских стволов для САУ Archer, боеприпасы, военно-морское вооружение, а также логистическую поддержку", – написал П.Йонсон в соцсети X.

По словам министра, Швеция также закупит для передачи Киеву грузовики Volvo, Scania и контейнеры для разгрузки оборудования военного назначения.

В марте шведское Минобороны сообщило, что передаст Украине 18 самоходных артиллерийских установок Archer и пять контрбатарейных РЛС Arthur.

Посол России в Швеции Сергей Беляев 28 мая рассказал в интервью "РИА Новости", что королевство с начала российской специальной военной операции поставило Украине "серьезные" типы вооружений на сумму 8,2 млрд. долл., среди них: самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), БТР, БМП, танки, артиллерийские системы и боевые катера.