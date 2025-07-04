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ТАСС

Песков: Россия публично не обсуждает содержание своего меморандума

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ ТАСС

Документ еще не рассматривался с украинской стороной, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Москва публично не обсуждает содержание российского меморандума, который еще даже не рассматривался с украинской стороной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не обсуждаем публично меморандум и содержание меморандума, который мы еще даже не обсуждали с украинской стороной. Мы считаем, что обсуждение через СМИ может только навредить процессу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в российском проекте меморандума содержится предложение о взаимной амнистии с Украиной политических заключенных.

Меморандум российской стороны по урегулированию, переданный украинской делегации на переговорах в Стамбуле, подразумевает нейтралитет Украины и запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории.

Первый раздел документа содержит "основные параметры окончательного урегулирования". Второй раздел, посвященный условиям прекращения огня, содержит два варианта развития событий. В нем, в частности одним из условий значится амнистия со стороны Киева "политзаключенных" и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц.

Третий раздел устанавливает последовательность шагов и сроки их осуществления. 

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Страны
Россия
Украина
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