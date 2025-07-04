Войти
Lenta.ru

На Западе обнародовали карты с исходящей от России «зоной смерти»

614
0
0
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ.

Defense News: На Западе обнародовали карты с российскими точками глушения GPS

Западные исследователи опубликовали карты с российскими точками глушения сигналов навигационной системы Global Positioning System (GPS), создающими «зоны смерти» в районе Балтийского моря. Об этом пишет издание Defense News.

Используя триангуляцию и опираясь на открытые данные, польские специалисты пришли к выводу, что источником спуфинга и глушения сигналов GPS в регионе с точностью до одного километра выступают два прибрежных военных объекта в Калининградской области, расположенных в Окунево и Балтийске. «Оба находятся в непосредственной близости от известных подразделений радиоэлектронной борьбы и военных площадок с антеннами», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в 2018 году на спутниковых снимках объекта в Окунево был замечен мобильный береговой коротковолновый комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», предназначенный для глушения систем связи в радиусе от пяти до восьми тысяч километров.

В апреле 2021 года газета «Известия», ссылаясь на источники в российском военном ведомстве, сообщила, что ради безопасности Россия создаст «зоны смерти», которые будут практически полностью недоступны для вражеских крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, прокомментировавшего данную информацию, речь идет о создании комплекса, который включает в себя и системы противовоздушной обороны, и средства радиоэлектронной борьбы. К последним газета отнесла, в частности, комплексы «Поле-21», «Мурманск-БН» и «Красуха-4».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Красуха-4
Мурманск-БН
Проекты
GPS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 12:43
  • 2
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно
  • 04.07 11:23
  • 1
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 11:22
  • 2
Тревожное решение США о приостановке поставок оружия Украине (The Economist, Великобритания)
  • 04.07 11:02
  • 9551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 08:52
  • 459
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 04.07 04:16
  • 2
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 04.07 03:47
  • 1
Готова ли Европа к войне? (Financial Times, Великобритания)
  • 04.07 03:20
  • 1
Ростех запускает свой токен RUBx
  • 04.07 02:45
  • 1
Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны торгового флота
  • 04.07 02:40
  • 0
Ответ на "«Полный провал конкурента С-400»: в индийской прессе раскритиковали дебют китайского ЗРК HQ-9B на поле боя"
  • 03.07 22:31
  • 2
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 03.07 17:40
  • 1100
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 14:31
  • 6
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD