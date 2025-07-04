Индийская пресса: Враг №1 Путина теряет танки Leopard на Украине

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Индия учитывает опыт воюющих сторон – в украинском конфликте. Причём не только российский и украинский, но и натовский. В Индии прекрасно знают, что на данный момент подавляющее большинство оружия и боеприпасов, используемых ВСУ, имеет западное происхождение – от патронов до танков и истребителей.

Индийское издание TOI обращает внимание на то, как украинская армия теряет всё больше поставленных странами Запада танков. Наибольшее число потерянных – немецкие Leopard'ы различных модификаций.

Из материала индийской прессы:

Враг №1 Путина теряет танки Leopard на Украине.

В пример приводится атака российского FPV-дрона на многотонную бронемашину в одном из сёл Сумской области.

FPV-дрон врезается в танк немецкого производства в Сумской области.

Несмотря на антидроновые обвесы, цель была поражена.

Индийские пользователи, делясь своими впечатлениями, пишут о том, что украинский конфликт «раскрывает глаза тем, кто ранее считал танки стран НАТО идеальными и неуязвимыми боевыми машинами». В своё время в Индии хотели закупать танки у Германии, несмотря на то, что они стоят немалых средств. Теперь же, когда в Индии своими глазами видят, как танк за несколько миллионов долларов уничтожается дроном за несколько десятков тысяч рублей, приходит понимание, что натовские танки так же уязвимы, как и любые другие. А тогда, как говорится, «зачем платить больше?»