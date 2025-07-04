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Известия.ru

«Ростех» указал на план США позаимствовать российские танковые технологии

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Источник изображения: Фото: TASS/ABACA

В США после неудачной попытки применения военной техники в зоне специальной военной операции (СВО) планируют обновить танки Abrams по российскому шаблону технологий. Об этом 3 июля сообщили в госкорпорации «Ростех».

Согласно планам Пентагона, новая система брони этих танков должна иметь специальное покрытие, которое уменьшает тепловую видимость, а также элементы дополнительной пассивной защиты от атак с высоты, включая угрозы со стороны FPV-дронов.

«По сути, новые меры американского военно-промышленного корпуса (ВПК) повторяют то, что российские танкостроители применяют уже давно», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Там указали, что спецпокрытие является аналогом российской «накидки», а дополнительная защита от верхней полусферы напоминает набор экранов, решеток и выносных конструкций наподобие «мангала», который также входит в число отечественных разработок.

Кроме того, в «Ростехе» отметили, что ранее США позаимствовали концепцию динамической защиты, которую критиковали в 80–90-х годах, считая ее «устаревшей» и утверждая, что танкам достаточно комбинированной брони. Однако, как показала практика, американцы тогда ошибались.

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») 2 июля передал Вооруженным силам (ВС) РФ новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Уточнялось, что среди нововведений были отмечены бортовые экраны, решетки, комплекты защиты от верхней полусферы, комплекс средств снижения заметности и другие модернизации.

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Страны
Россия
США
Продукция
БМП-3
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
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