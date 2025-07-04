ЦАМТО, 3 июля. США при администрации бывшего президента Джо Байдена поставляли Украине оружие и боеприпасы, даже не задумываясь над тем, сколько их остается у самой американской армии.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"При администрации Байдена мы раздавали оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о том, сколько их есть у нас", – сказал он журналистам на брифинге, комментируя решение Вашингтона приостановить поставку Киеву отдельных видов вооружений.

Ш.Парнелл также согласился с утверждением журналистов о том, что при Байдене США "распахнули дверь" перед Киевом и предложили брать "все, что угодно".