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ЦАМТО

Пентагон: США при Байдене поставляли Украине оружие, не думая о собственной обороноспособности

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

ЦАМТО, 3 июля. США при администрации бывшего президента Джо Байдена поставляли Украине оружие и боеприпасы, даже не задумываясь над тем, сколько их остается у самой американской армии.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"При администрации Байдена мы раздавали оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о том, сколько их есть у нас", – сказал он журналистам на брифинге, комментируя решение Вашингтона приостановить поставку Киеву отдельных видов вооружений.

Ш.Парнелл также согласился с утверждением журналистов о том, что при Байдене США "распахнули дверь" перед Киевом и предложили брать "все, что угодно".

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Страны
США
Украина
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