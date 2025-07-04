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ЦАМТО

Николай Патрушев ознакомился с центром морской робототехники конструкторского бюро ОСК "Рубин"

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ЦКБ МТ «Рубин»
ЦКБ МТ «Рубин».
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 3 июля. Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил центр морской робототехники ЦКБ морской техники "Рубин" Объединенной судостроительной корпорации.

Н.Патрушев ознакомился с производственной площадкой, рассчитанной на одновременную сборку нескольких подводных аппаратов. Генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит представил главе Морской коллегии РФ перспективы развития новой площадки, открытой в 2022 году.

"Рубин" как центр компетенций в области робототехники проектирует и строит автономные необитаемые подводные аппараты и системы обеспечения. Это как сверхлегкие аппараты массой в несколько килограммов, так и тяжелые, и сверхтяжелые, масса которых измеряется тоннами. Здесь создаются подводные роботизированные комплексы в полностью цифровой среде с созданием 3D-моделей и внедрением элементов искусственного интеллекта.

После осмотра центра морской робототехники Н.Патрушев провел совещание с представителями промышленности. Обсуждены вопросы разработки и производства судового комплектующего оборудования в интересах строительства кораблей и судов Военно-морского флота.

Подчеркнута важность повышения эффективности существующих в настоящее время мер государственной поддержки в этой сфере.

Отдельный акцент сделан на необходимости организации долгосрочного планирования производства и поставок основного судового оборудования, прежде всего предполагающего длительный цикл изготовления.

В совещании приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, представители Минпромторга России, Объединенной судостроительной корпорации, руководители предприятий и организаций отрасли.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Персоны
Патрушев Николай
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