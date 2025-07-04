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ЦАМТО

США и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны на 10 лет

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Флаги США и Индии
Флаги США и Индии.
Источник изображения: AP Photo / Gurinder Osan

ЦАМТО, 3 июля. Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Индии Раджнатх Сингх договорились о подписании в этом году очередного рамочного двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны сроком на десять лет.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщается в заявлении американского военного ведомства по итогам телефонного разговора министров обороны двух стран.

"П.Хегсет и Р.Сингх договорились подписать очередное рамочное соглашение по обороне между США и Индией сроком на десять лет во время их следующей встречи в этом году", – говорится в сообщении.

В коммюнике также отмечается, что стороны обсудили предстоящие крупные поставки американских вооружений в Индию и необходимость тесного сотрудничества между странами в сфере оборонной промышленности.

Принципиальная договоренность о подписании этого соглашения была достигнута в ходе февральских переговоров президента США Дональда Трампа и индийского премьера Нарендры Моди.

Предыдущее американо-индийское соглашение такого типа было подписано в Нью-Дели в июне 2015 года, напоминает агентство.

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Страны
Индия
США
Персоны
Трамп Дональд
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