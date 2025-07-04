ЦАМТО, 3 июля. США исключили "Рособоронэкспорт" из санкционного списка, "касающегося Сирии и связанных с ней организаций", сообщает американский Минфин.

Компания удалена из списка в рамках указа президента Дональда Трампа об отмене санкций против Сирии от 30 июня, сообщает РБК.

Из перечня также исключены банк "Русский финансовый альянс", Темпбанк, "Промсырьеимпорт", ООО "Глобальные концепции групп", ООО "СТГ Логистик", ООО "Маритайм Ассистанс" и др.

При этом, отмечает РБК, "Рособоронэкспорт" и "Маритайм Ассистанс" остаются в списке санкций, связанных с конфликтом на Украине, "Промсырьеимпорт" – в списке санкций против Ирана (в нем же и "Рособоронэкспорт"), а "Глобальные концепции групп" – против "Хезболлы".

Как напоминает РБК, санкции в отношении "Рособоронэкспорта" вводились еще до волны ограничений, последовавшей в 2014 году после кризиса на Украине. Так, в 2006 году санкции против компании были введены за контракт по модернизации фронтовых бомбардировщиков Су-24 для Ирана. В 2010 году эти ограничения были сняты.

В 2015 году компания вновь попала под санкции из-за обвинений в нарушении американского закона о нераспространении и технической поддержке Сирии, Ирана и КНДР. Ограничения были введены на срок два года и обновлены в 2017 году. 6 апреля 2018 года Минфин США добавил "Рособоронэкспорт" в санкционный список SDN за поддержку правящего режима в Сирии, после чего американские граждане, компании и организации потеряли право на какие-либо взаимодействия с российским спецэкспортером оружия. В мае 2018 года Госдеп вновь выпустил постановление о санкциях против "Рособоронэкспорта" и его "дочек" по закону о нераспространении оружия массового поражения.

В октябре 2023 года "Рособоронэкспорт" вновь попал под санкции США, связанные с Ираном. Тогда Минфин ввел санкции против компаний и граждан Ирана и Китая в соответствии с ограничениями, наложенными на Тегеран, по закупке баллистических ракет и технологий для них.

"Санкционная обстановка создает определенный закрытый характер взаимоотношений, переговоров, и мы стараемся об этом не говорить. Но можно сказать с уверенностью: российское вооружение пользуется большим спросом и авторитетом", – приводит РБК заявление гендиректора "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, сделанное в том же году.

В марте 2022 года в санкционный список ЕС из-за Украины был внесен и гендиректор "Рособоронэкспорта".