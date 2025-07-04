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ТАСС

Пушков: ЕС и США не верят в победу Украины

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Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что на саммите НАТО в Гааге проявился разрыв между обещаниями Запада Киеву и их реальным выполнением

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украина утратила прежние позиции в системе приоритетов США и Запада из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и затягивания конфликта с Россией. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Украина упала на несколько пунктов в системе приоритетов США - прежде всего, из-за войны на Ближнем Востоке, но также из-за неспособности Трампа добиться быстрого решения конфликта. <...> К Украине сейчас меньше интереса на Западе и потому, что кризис тянется уже долго и выглядит бесконечным", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, на саммите НАТО в Гааге проявился разрыв между обещаниями Запада Киеву и их реальным выполнением. "Со времени предыдущего саммита тема приема Украины в альянс ушла с повестки дня. Трамп обещал "рассмотреть возможность" поставки новых ЗРК "Патриот" Киеву, но не обещал их поставить. Сейчас они нужнее Израилю", - написал Пушков.

Сенатор также указал, что объем западной помощи Украине в 2025 году может составить лишь $22 млрд вместо ранее заявленных $50 млрд, что еще больше усугубит потребность Киева в военном финансировании.

Особо важным Пушков назвал отказ Запада от поддержки "украинской теории победы". "Первым это сделал Трамп, заявивший, что Киеву вообще не надо было даже начинать войну с Россией. За ним потянулись и европейские политики, уже признающие, хотя и неохотно, что Киеву никак не победить, а утраченные территории - не вернуть. Теперь на Западе твердят, что нельзя допустить однозначной победы России. О "победе" Украины речи вообще уже не идет", - подчеркнул он. 

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