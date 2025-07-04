The Economist: Украину ждет расплата из-за прекращения поставок оружия США

Хотя европейские страны и пообещали восполнить дефицит вооружения, Киев уже испытывает острую нехватку средств противовоздушной обороны, указывает журнал

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Россия постепенно добивается успехов, а Украину ждет суровая расплата в связи с прекращением поставок американского оружия. Такое мнение выражает британский журнал The Economist.

По его информации, хотя европейские страны и пообещали восполнить дефицит вооружения, Киев уже испытывает острую нехватку средств противовоздушной обороны. в частности, американских Patriot.

Как отмечает The Economist, украинские чиновники подозревают согласованные усилия Белого дома по продавливанию политических уступок по аналогии с паузой в поставках американского вооружения после публичной ссоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в феврале 2025 года. Тогда Трамп подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

Ранее газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. На этом фоне МИД Украины уже вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации о приостановке поставок.