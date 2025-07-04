Минобороны Латвии приобрело вторую партию БМП ASCOD

ЦАМТО, 3 июля. Госсекретарь Минобороны Латвии Айварс Пуриньш и вице-президент испанской GDELS-Santa Barbara Sistemas Алехандро Эрнандес подписали контракт на поставку ВС Латвии 42 БМП ASCOD.

Как сообщило Минобороны Латвии, это уже вторая партия БМП ASCOD, стоимость которой составляет 387 млн. евро. Соглашение предусматривает привлечение к выполнению заказа компаний латвийской промышленности в объеме не менее 30%.

По информации министра обороны Андриса Спрудса, закупка дополнительных боевых машин пехоты ускорит формирование механизированной бригады и позволит перевооружить еще один батальон в более короткие сроки.

На церемонии подписания контракта также было объявлено официальное наименование бронемашины – "Хантер". После поставки дополнительных БМП на вооружении ВС Латвии будет состоять в общей сложности 84 бронемашины ASCOD (Хантер").

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2025 года по итогам тендера Министерство обороны Латвии заключило с испанской General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas контракт на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD для ВС страны. Стоимость заказа составила 373 млн. евро (387 млн. долл.). Программа предусматривает привлечение к производству латвийской промышленности в объеме не менее 30%. Одним из основных элементов участия в проекте латвийских компаний станет создание центра обслуживания БМП ASCOD в Латвии.

Как предполагается, первая бронемашина будет передана заказчику к осени 2026 года, а полностью поставка (по перовому контракту) будет выполнена в течение 2027 года.

Минобороны Латвии 17 июня объявило, что правительство страны одобрило предложение о приобретении дополнительно 42 БМП ASCOD. Поставку бронемашин второй партии Вооруженным силам Латвии планируется начать в 2027 году.

По информации Министерства обороны Латвии, в поставке БМП ASCOD будут задействованы не менее десяти латвийских компаний, которые будут оказывать широкий спектр услуг, начиная от производства комплектующих, до окончательной сборки платформы и создания в Латвии центра обслуживания. Доля участия латвийской оборонной промышленности составляет не менее 30% от общей суммы контракта.

В рамках подписанного в мае 2025 года испанской GDELS-Santa Barbara Sistemas и финской Patria соглашения сборкой и обслуживанием БМП ASCOD будет заниматься открытый год назад завод по производству бронетехники Defense Partnership Latvia (DPL) в Валмиере (Латвия).

Испанское предприятие выпустит первую партию техники и будет отвечать за все работы, связанные с производством компонентов бронемашин. Затем они будут отправляться в Латвию для окончательной сборки и установки оборудования и систем.