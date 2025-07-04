Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото.

ЦАМТО, 3 июля. Киевский режим сменил тактику выпрашивания оружия у США, теперь он хочет получить разрешение от Вашингтона на закупку американского оружия через Европу.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия…– попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины", – говорится в материале.

В рамках этой стратегии власти некоторых европейских государств уже изучают варианты закупки американского оружия на средства своих военных бюджетов для передачи Украине, пишет издание.

Тем не менее, пока ни одна из этих стран не добилась никаких договоренностей на этот счет. Один из источников заявил, что такая передача оружия требует одобрения от США, детали в настоящее время обсуждаются.

В частности, по информации издания, переговоры будут касаться снятия ограничений США на использование Киевом американского оружия.

Во вторник издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что "решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место".