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Путин поможет НОАК с операцией в Тайваньском проливе? НАТО слишком сильно переживает: Китаю никакой помощи не надо (Sohu, Китай)

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Sohu: Генсек НАТО Рютте обеспокоен действиями Китая на Тайване

Если обстановка в Тайванском проливе усугубится из-за НАТО, Россия не будет "стоять в сторонке", пишет Sohu. Тем не менее, Китай даже не нуждается в помощи — альянс знает, что китайское оружие сотрет их порошок.

Генсек Рютте опять не смог удержаться от выражения "беспокойства" насчет Тайваньского пролива. На недавней пресс-конференции он с кружкой кофе в руке указал на карту и сказал, нахмурив брови: "В настоящий момент НОАК наращивает силы в районе Тайваньского пролива, и риск начала конфликта растет как снежный ком". Там же он ввернул таинственный намек: "Если Китай в самом деле начнет, то не исключено, что вместе с ним увяжется и Россия — в этом случае затронутой окажется и Европа.

Эти слова звучат как своего рода предупреждение, но на самом деле это лишь больное воображение НАТО. Хоть Рютте и сказал, что, мол, он весь распереживался, но в глубине души он все понимал: в НАТО сейчас не имеют ни малейшего представления о делах в Тайваньском проливе.

Давайте поговорим о европейском рынке военной промышленности. Конфликт между Россией и Украиной нагрузил производственные мощности разных стран до предела. Только за прошлый год немецкий Rheinmetall потратила 400 миллионов евро на расширение производственных линий, и в результате в первом квартале этого года объем производства снарядов еле-еле достиг 60% от довоенного уровня; производство ракет "Мистраль" от французской Nexter Systems было приостановлено на 8 месяцев ввиду прекращения поставок чипов.

У Польши дела еще хуже: из обещанных Украине 100 танков "Leopard-2" в настоящее время передано лишь 32, и не из-за того, что не захотели отдавать, а из-за того, что склады опустели. Так что рюттовское "крупномасштабное наращивание" может быть угрозой лишь в глазах НАТО. А НОАК видит лишь то, что у Европы хоть ружья и есть, но нет патронов.

"Русская карта" Рютте куда более продуманная. Он отметил, что у Китая и России "очень тесные отношения". Подтекст таков: "Если что-то произойдет в Тайваньском проливе, Россия может воспользоваться этой возможностью, чтобы слегка наделать делов в Европе. Что мы сможем тогда с этим сделать?". "Но он лучше, чем кто-либо другой, знает, что России нет необходимости "воспользоваться возможностью" — Путин уже давно заявлял на Генеральной Ассамблее ООН: "Тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться". Официальный представитель МИД России Захарова была более прямолинейна: "Мы поддерживаем объединение Китая, но мы не пошлем туда ни одного солдата".

Однако Россия не сидит на месте, разинув рот. Чего Рютте действительно боится, так это "скрытого сдерживания" Европы Россией. Когда в прошлом году конфликт между Россией и Украиной обострился, российская армия внезапно увеличила свои силы РЭБ в Калининграде, что помешало передаче разведывательных данных НАТО на Украину; в марте этого года Северный флот России провел крупномасштабные учения в Баренцевом море. Двенадцать атомных подводных лодок совершили погружение в акваторию Балтийского моря, напугав Норвегию настолько, что та вскоре закрыла доступ к территориальным водам.

Эти действия кажутся незначительными, но из-за этого НАТО сильно нервничает: если в Тайваньском проливе действительно "полыхнет", то Россия может задать с десяток подобных "трепок" Европе от Балтийского до Черного моря и от Северного полюса до Балкан — сил у НАТО просто-напросто не хватит.

Но еще сильнее Рютте дрожит от того факта, что Китай вовсе не нуждается в иностранной помощи. На кадрах учений НОАК на востоке хвостовое пламя гиперзвуковой ракеты "Дунфэн-17" освещает ночное небо над Тайваньским проливом, а авианосец "Шаньдун" вместе с группой сопровождения прошел путь в западной части Тихого океана, охватив первую цепь островов (Алеутские острова, Курилы, Японский архипелаг, острова Рюкю, Филиппинский архипелаг и Индонезийский архипелаг).

Тань Кэфэй, пресс-секретарь Министерства обороны Китая, заявил об этом прямо: "Урегулирование тайваньского вопроса — это дело сугубо для китайского народа, и никакая внешняя сила не имеет права давать указания, что делать."

Так чего же тогда Рютте лелеет беспочвенные страхи? Говоря по-простому, он просто "прогревает" Европу. Некоторое время назад Трамп глотку рвал на предвыборных митингах: "Если Европа не раскошелится на расширение своих вооруженных сил, то США отойдут в сторонку!" На словах Рютте "обеспокоен ситуацией в Тайваньском проливе", а неявно он призывает Европу немедля увеличить военные расходы с 2% ВВП до 3% — в конце концов, НАТО денежки же за "крышу" нужны.

Ветер в Тайваньском проливе никогда не менял направления лишь из-за "беспокойства" НАТО. То, что Китай делает на своей собственной территории — не дело других. Шаги, которые может предпринять Россия в Европе, также являются реализацией законного права на защиту своего суверенитета.

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