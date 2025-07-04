«Хорошие новости для ПВО»: в алжирской прессе оценили наращивание потенциала ЗРПК «Панцирь-С»

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«Панцирь-С1М»
Алжир является традиционным покупателем российской военной продукции, в частности, по данным западных аналитиков, он обладает 38 зенитными комплексами «Панцирь-С1» и «Панцирь-СМ».
- говорится в местном издании MENA Defense.
Как указывается, эта инновация позволяет многократно увеличить огневую мощь ЗРПК и значительно снизить затраты за счёт адаптации к современным угрозам, особенно к БПЛА, которые стали повсеместными на современных полях сражений:
Это позволяет «Панцирю» лучше справляться с массированными или скоординированными атаками, особенно в лице скоплений беспилотников.
Источник изображения: topwar.ru
«Панцирь-СМД-Е»
- указывается в прессе.
По словам автора, ещё одним преимуществом новых боеприпасов является их взаимозаменяемость с обычными ЗУР. В итоге экипажи ЗРПК могут адаптировать конфигурацию вооружения в зависимости от характера задач: тяжёлые ракеты против самолётов или вертолётов, лёгкие – против беспилотников или средств поражения с низкой сигнатурой. При этом время перезарядки остаётся одинаковым.
- даёт свою оценку автор.