«Хорошие новости для ПВО»: в алжирской прессе оценили наращивание потенциала ЗРПК «Панцирь-С»

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«Панцирь-С1М»

Алжир является традиционным покупателем российской военной продукции, в частности, по данным западных аналитиков, он обладает 38 зенитными комплексами «Панцирь-С1» и «Панцирь-СМ».

Россия наращивает возможности «Панциря», настоящего зверя в борьбе с беспилотниками, за счет внедрения мини-ракет-перехватчиков нового поколения. Это хорошие новости для ПВО страны

- говорится в местном издании MENA Defense.

Как указывается, эта инновация позволяет многократно увеличить огневую мощь ЗРПК и значительно снизить затраты за счёт адаптации к современным угрозам, особенно к БПЛА, которые стали повсеместными на современных полях сражений:

Изюминкой нового боеприпаса является его уменьшенный размер. Теперь в каждом контейнере могут разместиться 4 мини-ракеты вместо стандартной ЗУР. В итоге их общее количество на борту возрастает до 48 по сравнению с 12 в обычной конфигурации.

Это позволяет «Панцирю» лучше справляться с массированными или скоординированными атаками, особенно в лице скоплений беспилотников.

Источник изображения: topwar.ru

«Панцирь-СМД-Е»

Перегрузка ПВО одновременными ударами стала обычной тактикой, которой теперь ей противостоят новые мини-ракеты

- указывается в прессе.

По словам автора, ещё одним преимуществом новых боеприпасов является их взаимозаменяемость с обычными ЗУР. В итоге экипажи ЗРПК могут адаптировать конфигурацию вооружения в зависимости от характера задач: тяжёлые ракеты против самолётов или вертолётов, лёгкие – против беспилотников или средств поражения с низкой сигнатурой. При этом время перезарядки остаётся одинаковым.

Таким образом, «Панцирь», уже испытанный на нескольких ТВД, таких как Сирия или Украина, получает дополнительный инструмент для роста своего потенциала и сдерживания асимметричных атак. Это хорошая новость для крупных пользователей комплекса, таких как Алжир, Ирак или Сербия

- даёт свою оценку автор.