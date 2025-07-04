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Военное обозрение

«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Ещё в феврале 2025 года Швеция пообещала передать ВСУ новейший комплекс ПВО Tridon Mk2. До последнего времени судьба этого изделия была неизвестна.

Как на днях пояснил изданию Aftonbladet Кристоффер Ральског, руководитель проекта, даже модифицированная Strf 90 [БМП CV90] может бороться с беспилотниками, используя только свои собственные датчики. Но требования состояли в том, чтобы за борьбу с БПЛА отвечали более совершенные и точные сенсоры; необходима была мобильная платформа и дешевые боеприпасы; нужна была система, с которой смогут обращаться призывники. В итоге возникла концепция Tridon Mk2.

Источник изображения: topwar.ru

За время испытаний на полигоне было сбито множество беспилотников – тех, что использовались Россией на Украине

- отметил разработчик.

Источник изображения: topwar.ru

Tridon Mk2 создан на базе довольно старенькой 40-мм зенитной пушки Bofors 40, находящейся на вооружении с 1952 года. Однако в новой системе применяется версия Mk4, принятая в эксплуатацию в 2012 году. Дальность поражения составляет до 13 км, темп огня – 300 выстрелов в минуту. Возможно использование снарядов с программируемым подрывом, что существенно увеличивает точность. За обнаружение дронов отвечает РЛС Giraffe. В качестве транспортной платформы выступает Scania 6×6.

Когда система будет поставлена в подразделения, пока неясно. Мы будем внедрять её постепенно. Мы также закупили эту систему для Украины, где она уже внедряется

- отметили в Минобороны, признав тем самым начало поставок Tridon Mk2 в адрес ВСУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швеция
Проекты
CV-90
БПЛА
1 комментарий
№1
04.07.2025 12:28
Цитата
требования состояли в том, чтобы за борьбу с БПЛА отвечали более совершенные и точные сенсоры; необходима была мобильная платформа и дешевые боеприпасы; нужна была система, с которой смогут обращаться призывники.
А сама то платформа дешевая?
Цитата
Когда система будет поставлена в подразделения, пока неясно. Мы будем внедрять её постепенно.
??
Цитата
Мы также закупили эту систему для Украины, где она уже внедряется
В количестве..?
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