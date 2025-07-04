Посол Келин назвал лицемерием призывы Британии к миру на Украине

По словам дипломата, Соединенное Королевство проявляет двуличие, выступая на словах за мирное урегулирование и одновременно направляя новые партии вооружения Киеву

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании проявляют лицемерие, выступая на словах за мирное завершение конфликта на Украине и одновременно направляя новые партии вооружений Киеву. Такое мнение посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Тут проявляется лицемерный характер позиции Лондона. Говорить о стремлении британской стороны к миру не приходится. Факты свидетельствуют об обратном. Британия направляет на Украину вооружения, загружает в интересах Киева свой военно-промышленный комплекс на годы вперед, есть и долгосрочные планы оборонного сотрудничества, продолжается подготовка личного состава ВСУ. Разве это похоже на миротворческие усилия?" - задался вопросом дипломат.

По мнению Келина, "в Лондоне не могут принять простых фактов, что дело идет к поражению Украины на поле боя, и по-прежнему пытаются всячески ее усилить, как бы готовя к переговорам, в которых примут участие две стороны в равном положении". "Это, конечно, иллюзия, затягивающая конфликт и усугубляющая его последствия для украинцев", - заметил глава российской дипмиссии.

В конце июня британские власти заявили о том, что поставили на Украину 30 тыс. новых ударных и разведывательных беспилотников и планируют довести их общее число до 100 тыс. в текущем финансовом году (по начало апреля 2026 года). Общий размер британской военной помощи Украине в этом году должен составить рекордные £4,5 млрд ($6,15 млрд).