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ТАСС

Ростех: США модернизируют танки Abrams с оглядкой на российские технологии

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Американский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams.
Источник изображения: © Creative Commons

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пентагон планирует модернизировать броню основного боевого танка Abrams с оглядкой на российский опыт и разработки. Об этом ТАСС рассказали в Ростехе.

Министерство обороны США планирует усилить защиту "Абрамсов" после неудачного боевого применения этих танков в зоне СВО. Новая конфигурация должна включать спецпокрытие, снижающее тепловую заметность, а также элементы дополнительной пассивной защиты от атак сверху, в частности от FPV-дронов.

В госкорпорации отметили, что США, в частности, переняли идею применения специального покрытия для брони и дополнительной защиты верхней полусферы. "По сути, новые меры американского ВПК повторяют то, что российские танкостроители применяют уже давно. Спецпокрытие - это аналог нашей "Накидки", дополнительная защита от угроз верхней полусферы - аналог нашего набора экранов, решеток и выносных конструкций наподобие "мангала". Ранее США также переняли концепцию динамической защиты - ту самую, которую критиковали в 80-90-х прошлого века", - сказали в Ростехе. 

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США
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