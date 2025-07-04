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Несмотря на попытки отрицания со стороны киевского режима факта приостановки поставки американцами отдельных видов оружия и боеприпасов, в Пентагоне такую приостановку признают. Во время брифинга представитель американского военного ведомства Шон Парнелл подтвердил информацию о приостановке ряда видов вооружения и боеприпасов, указав на то, что это проявлении здравого смысла и прагматики.
По словам представителя Пентагона, США «не могут себе позволить рассылать американское оружие по всему миру без ограничений».
Парнелл:
Тем временем в крупном западном издании Economist вышла статья, в которой со ссылкой на украинских чиновников пишут следующее:
При этом само издание объявляет о своей позиции, которая против позиции администрации США. Из материала:
Ранее по этому поводу высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, чем меньше Украина получит оружия, тем быстрее завершится российская СВО.