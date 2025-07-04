Economist: Едва ли можно придумать худшее время для Америки, чтобы остановить поставку драгоценного вооружения ПВО Украине

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на попытки отрицания со стороны киевского режима факта приостановки поставки американцами отдельных видов оружия и боеприпасов, в Пентагоне такую приостановку признают. Во время брифинга представитель американского военного ведомства Шон Парнелл подтвердил информацию о приостановке ряда видов вооружения и боеприпасов, указав на то, что это проявлении здравого смысла и прагматики.

По словам представителя Пентагона, США «не могут себе позволить рассылать американское оружие по всему миру без ограничений».

Парнелл:

Мы должны заботиться в первую очередь о своей стране, работать над нашей защитой.

Тем временем в крупном западном издании Economist вышла статья, в которой со ссылкой на украинских чиновников пишут следующее:

Украина считает, что таким образом её подталкивают к политическим уступкам.

При этом само издание объявляет о своей позиции, которая против позиции администрации США. Из материала:

На днях Украина пережила одни из самых интенсивных бомбардировок беспилотниками и ракетами (…) за три года.. Едва ли можно было придумать худшее время для Америки, чтобы остановить поставку драгоценного вооружения ПВО Украине. Тем не менее, украинские официальные лица говорят, что в ночь с 30 июня на 1 июля Пентагон развернул грузовые самолёты, доставляющие перехватчики ПВО и другое вооружение на европейские базы, откуда их должны были доставить по суше на Украину.

Ранее по этому поводу высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, чем меньше Украина получит оружия, тем быстрее завершится российская СВО.