С автоматическим захватом цели: показаны стрельбы из РСЗО MARS 3 ракетой NSM

Источник изображения: topwar.ru

Компании KNDS Deutschland (ФРГ), Elbit Systems (Израиль) и Kongsberg (Норвегия) провели первый запуск ракеты NSM, широко используемой флотами НАТО, из новой РСЗО MARS 3. Как заявляют разработчики, тестирование прошло успешно и подтвердило способность системы запускать эту дальнобойную ПКР.

Испытание, соответственно, показало возможность поражать вражеские корабли из данной установки, изначально создававшейся для борьбы с наземными целями. Таким образом, MARS 3 теперь сможет выступать в качестве ракетного комплекса береговой обороны.

Источник изображения: topwar.ru

Пусковая установка полностью автономна и оснащена системой автоматического захвата цели, что обеспечивает её готовность к нанесению удара по первому требованию. Благодаря мобильности она может работать в режиме «выстрелил и ушёл», избегая контрбатарейного огня за счёт быстрой смены позиции.

MARS 3 создаётся на базе гусеничного комплекса MARS II – европейского варианта американской РСЗО M270A1, отличающегося главным образом собственной СУО.

Источник изображения: topwar.ru

MARS 3 имеет боевой вес менее 40 тонн. Двигатель на 397 кВт (540 л. с.) обеспечивает скорость до 90 км/ч. Экипаж состоит из 2-3 чел. Эффективная дальность стрельбы составляет до 150 км при использовании ракеты EXTRA и до 300 км при применении Predator Hawk – обе израильской разработки.