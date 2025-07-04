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ТАСС

Politico: Украина рассчитывает, что Европа будет закупать для нее оружие у США

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© AP Photo/ Senior Airman Stephani Barge
© AP Photo/ Senior Airman Stephani Barge.
Источник изображения: © AP Photo/ Senior Airman Stephani Barge

Как пишет издание, на фоне приостановки поставок американского вооружения Киеву и продвижения российских войск украинские власти "вынуждены сменить подход к приобретению нового оружия"

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Киевское руководство рассчитывает, что европейские страны будут закупать у США оружие для Украины. Об этом сообщила 2 июля газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, на фоне приостановки поставок американского оружия Киеву и продвижения российских войск украинские власти "вынуждены сменить подход к приобретению нового оружия". По сведениям Politico, Киев рассчитывает "попросить Вашингтон разрешить Европе покупать американское оружие для Украины".

Власти некоторых европейских стран "изучают планы закупки произведенного в США оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине". "Эти средства будут учитываться в новых оборонных расходах НАТО, но четких договоренностей на этот счет пока нет", - подчеркивает газета.

Она отмечает, что подобная схема передачи американских вооружений Киеву "должна быть одобрена правительством США". "На данный момент неясно, одобрят ли США подобные запросы", - подчеркивает Politico.

Ранее газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. На этом фоне МИД Украины уже вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации о приостановке поставок. 

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Страны
США
Украина
Продукция
AGM-114
GMLRS
Patriot ЗРК
Stinger
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