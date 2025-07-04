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ТАСС

Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России

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Гендиректор предприятия-разработчика FPV-дронов "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин
Гендиректор предприятия-разработчика FPV-дронов "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Источник изображения: © Фото : ЦКБР

По мнению главного конструктора Центра комплексных беспилотных решений, введение тотального запрета на спам-звонки в стране позволит искоренить деятельность мошенников

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украинские телефонные террористы активно применяют технологии управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для вербовки граждан России и склонения к совершению правонарушений. Введение тотального запрета на спам-звонки в стране позволит искоренить деятельность мошенников. Такое мнение ТАСС высказал главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Он отметил, что ЦКБР специализируется не только на беспилотниках, а исследует "современные войны со всех позиций" в плане инструментов нанесения ущерба.

"СВО отчетливо показала, насколько опасными становятся гражданские технологии, примененные в военной сфере. Украина ведет полноценную подрывную деятельность против наших граждан с использованием технологий управления взаимоотношения с клиентами - CRM", - сказал эксперт.

По его словам, современная подрывная кол-ферма - это набор высокоэффективных инструментов манипуляции гражданами с высокой степенью автоматизации процессов сегментации, обзвона и непосредственно самого разговора. "В розничном бизнесе уже десятки лет развивается и оттачивается целая отрасль CRM. За эти годы технологии научились эффективному сегментированию, автоматизации процессов коммуникации. В процессе разговора автоматические системы подставляют скрипты общения с обработкой возражений и доведением гражданина до продажи. Только в подрывных кол-центрах "продажей" является доведение гражданина до преступления", - пояснил специалист.

Идеальный инструмент манипуляций

Он отметил, что аналитика, статистика, теория вероятностей и автоматизация процессов коммуникации делает инструменты CRM потенциально опасными. "В гражданской мирной жизни они ограничены законами и моральными рамками. В подрывной деятельности "без тормозов" эти инструменты становятся чудовищно эффективными. При этом они больно бьют дважды. Гражданин, сбитый с пути и совершивший преступление - это потеря для страны. Также приносит ущерб противоправное действие, которое он совершил", - добавил Кузякин.

Специалист подчеркнул, что сотни миллиардов долларов инвестиций в технологии развили CRM до идеального инструмента манипуляций. "Не удивительно, что настолько эффективный механизм не мог не использоваться противником в подрывной деятельности против России. Сегодняшняя война ведется не только на полях сражений или в киберпространстве, она так же ведется буквально в головах - за мысли, желания и страхи", - сказал Кузякин.

Как бороться

Дмитрий Кузякин отметил два независимых инструмента противодействия подобного рода атакам, первый из которых - распространение знаний. "Элементарная личная гигиена коммуникаций снижает вероятность попасть под влияние подрывного кол-центра практически до нуля", - указал собеседник агентства.

"Второе - это законодательный запрет на несанкционированные звонки от любых организаций. Подрывные кол-центры маскируются коммерческим спамом. Мы не можем активно ему противодействовать, потому что такие звонки ничем не отличаются от звонков, например, отечественного банка с предложением купить очередную карту "не имеющую аналогов". Тотальный запрет на спам-звонки в России сведет всю подрывную деятельность противника на этом направлении", - полагает эксперт. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
2 комментария
№1
04.07.2025 03:30
Cогласен.Спам звонки порой приходят из кол-центров замаскированных под органы МВД.
0
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№2
04.07.2025 04:16
Цитата, q
Второе - это законодательный запрет на несанкционированные звонки от любых организаций

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