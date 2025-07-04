Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны торгового флота

По словам председателя партии "Справедливая Россия - За правду", на российские суда продолжаются нападения, в том числе с использованием магнитных мин, что указывает на почерк коллективного Запада

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Защита российского торгового флота от западных пиратов в нейтральных водах требует формирования морских частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

По его словам, этот вопрос встает на фоне продолжающихся нападений на суда. "СМИ пишут, что флот атакуют пираты, и это спорно", - сказал он, отметив, что атаки совершаются с использованием магнитных мин, "а это уже совсем другой масштаб". "Это почерк коллективного Запада, который веками "славился" хорошо спланированным и организованным государственным пиратством и захватом торговых судов своих конкурентов", - сказал Миронов.

"Вопрос встает ребром, и поэтому в России надо создавать морские ЧВК, - считает парламентарий. - Оснащенные современным тяжелым вооружением, корабли и катера частных военных компаний нужны для полноценного обеспечения безопасности, охраны от терактов и нападений, задержания и преследования судов в нейтральных водах". По его словам, морские ЧВК должны будут заниматься сопровождением и охраной танкеров, оценкой безопасности, аудитом портов и тренировкой команды на случай угрозы захвата судна.

"Одной из важных функций морских ЧВК может стать защита транспортного коридора в Калининградскую область, который по Балтике обеспечивает весь грузооборот этого региона. Сегодня он находится под постоянной угрозой со стороны военного флота, подконтрольного недружественным странам, и по этой причине в любой момент могут потребоваться военизированные силы, которое будут способны отразить агрессию на российские суда", - считает Миронов.