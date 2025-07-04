Войти
ТАСС

Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны торгового флота

662
1
+2
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

По словам председателя партии "Справедливая Россия - За правду", на российские суда продолжаются нападения, в том числе с использованием магнитных мин, что указывает на почерк коллективного Запада

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Защита российского торгового флота от западных пиратов в нейтральных водах требует формирования морских частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

По его словам, этот вопрос встает на фоне продолжающихся нападений на суда. "СМИ пишут, что флот атакуют пираты, и это спорно", - сказал он, отметив, что атаки совершаются с использованием магнитных мин, "а это уже совсем другой масштаб". "Это почерк коллективного Запада, который веками "славился" хорошо спланированным и организованным государственным пиратством и захватом торговых судов своих конкурентов", - сказал Миронов.

"Вопрос встает ребром, и поэтому в России надо создавать морские ЧВК, - считает парламентарий. - Оснащенные современным тяжелым вооружением, корабли и катера частных военных компаний нужны для полноценного обеспечения безопасности, охраны от терактов и нападений, задержания и преследования судов в нейтральных водах". По его словам, морские ЧВК должны будут заниматься сопровождением и охраной танкеров, оценкой безопасности, аудитом портов и тренировкой команды на случай угрозы захвата судна.

"Одной из важных функций морских ЧВК может стать защита транспортного коридора в Калининградскую область, который по Балтике обеспечивает весь грузооборот этого региона. Сегодня он находится под постоянной угрозой со стороны военного флота, подконтрольного недружественным странам, и по этой причине в любой момент могут потребоваться военизированные силы, которое будут способны отразить агрессию на российские суда", - считает Миронов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Миронов Сергей
Проекты
ЧВК
1 комментарий
№1
04.07.2025 02:45
В рамках воекнного строительства, Конституции и международного права сопровождать торговый флот (обеспечивать свободу судоходства) безэкипажными кораблями дальней морской зоны. Это несколько лет, при наличии позитивного мышления. Один корабль управления может обслуживать десятки безэипажных в регионах, где требуется постоянное присутствие или сопровождение.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 12:43
  • 2
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно
  • 04.07 11:23
  • 1
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 11:22
  • 2
Тревожное решение США о приостановке поставок оружия Украине (The Economist, Великобритания)
  • 04.07 11:02
  • 9551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 08:52
  • 459
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 04.07 04:16
  • 2
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 04.07 03:47
  • 1
Готова ли Европа к войне? (Financial Times, Великобритания)
  • 04.07 03:20
  • 1
Ростех запускает свой токен RUBx
  • 04.07 02:45
  • 1
Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны торгового флота
  • 04.07 02:40
  • 0
Ответ на "«Полный провал конкурента С-400»: в индийской прессе раскритиковали дебют китайского ЗРК HQ-9B на поле боя"
  • 03.07 22:31
  • 2
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 03.07 17:40
  • 1100
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 14:31
  • 6
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD