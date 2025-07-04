Разработчик рассказал о возможностях лазерного "лучемета"

Лазерный "лучемет" должен на испытаниях сжечь дрон "Лютый" с 1,5 километров

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Испытания первого прототипа лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох" состоятся до конца августа, будут уничтожаться мишени-имитаторы украинского дрона "Лютый" с дистанции 1500 метров, сообщил РИА Новости директор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.

"Сейчас наиболее актуальными являются объектовые тыловые средства поражения дронов типа украинского "Лютого". Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать. Для нас приоритетная цель поражения – украинский дрон "Лютый", который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас создается лазерный "лучемет" в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла.

Директор пояснил, что лазерный "лучемет" в секунды поражает бесшумно и мгновенно, гарантированно разрушая любой попавшийся в прицел элемент дрона.

"Наша новейшая разработка должна поражать дроны на расстоянии до 1500 метров с помощью лазерного луча. Одного заряда должно хватить на несколько десятков целей типа FPV-дроны, "Баба-яга" или "Лютый", - сказал собеседник агентства.

По его словам, использование лазера против беспилотников дает ряд преимуществ перед традиционными средствами борьбы. "В отличие от огнестрельного и ракетного оружия лазерный луч не оставляет видимых следов, не создает шума и действует с мгновенной скоростью, что делает его эффективным инструментом для защиты объектов от атак с воздуха", - сказал он.

Директор подчеркнул, что в случае успеха испытаний компания готова изготовить предсерийную партию.