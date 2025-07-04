Эксперт Кавано заявила, что Трамп почти полностью потерял интерес к Украине

Позицию президента США демонстрирует отсутствие реакции Вашингтона на утрату Киевом контроля над месторождением лития на западе ДНР, отметила сотрудник аналитического центра Defense Priorities

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Отсутствие реакции Вашингтона на утрату Киевом контроля над месторождением лития на западе ДНР демонстрирует, что президент США Дональд Трамп почти полностью потерял интерес к Украине. Такое мнение выразила сотрудник вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано в статье, опубликованной в среду на портале Responsible Statecraft.

"Отраслевые аналитики считают месторождение лития, о котором идет речь, довольно небольшим, но все равно ценным из-за концентрации и высокого качества руды. Другими словами, этот как раз тот актив, который администрация Трампа, как казалось, хотела использовать, когда подписала в начале этого года с Украиной широко разрекламированное соглашение о природных ископаемых", - отмечается в публикации. По мнению Кавано, переход месторождения под контроль России "не вызвал видимой реакции со стороны <...> Трампа или его советников".

"Украина и ее сторонники, которые надеялись, что сделка [по полезным ископаемым] обеспечит постоянный и долгосрочный интерес США по отношению к Украине и ее безопасности в будущем, несомненно, будут разочарованы", - подчеркнула она. Как полагает эксперт, это свидетельствует о том, "какое низкое место Украина <...> сейчас занимает в списке приоритетов Трампа". Как добавила Кавано, Киев и его сторонники озабочены тем, что "Трамп почти полностью потерял интерес к Украине", особенно в связи с имевшим место конфликтом между Израилем и Ираном.

По мнению Кавано, "не должно удивлять, что сделка [по полезным ископаемым] не смогла сохранить поддержку и интерес Трампа по отношению к Украине". "Это слабое соглашение с неопределенными условиями, которое подписал президент, в большей степени заинтересованный в заключении сделок, чем в их соблюдении, - добавила она. - Но отсутствие реакции США [на утрату Украиной контроля над месторождением] должно подчеркнуть, что Киев в будущем должен рассчитывать на себя".

Как заявил в конце июня ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские войска пытались любой ценой удержать поселок Шевченко на западе республики из-за месторождения лития. 26 июня в Минобороны РФ сообщили об освобождении Шевченко.

Соглашение о недрах

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Многие СМИ и депутаты Рады, проанализировав его положения, высказали недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, при этом он не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Владимира Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее Рада 8 мая ратифицировала соглашение с США, а уже 12 мая Зеленский утвердил ратификацию.

После подписания соглашения с США министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.