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Известия.ru

Под стук привез: как войскам в зоне СВО помогут железнодорожные дроны

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Российская армия начала использовать дистанционно управляемые платформы, способные перевозить более тонны груза

Для снабжения российских войск в зоне СВО начали использовать железнодорожные дроны. Дистанционно управляемые платформы могут перевозить более тонны груза, работают в любую погоду, в отличие от автотранспорта, им не страшна распутица. Их использование эффективно с учетом того, что в Донбассе существует разветвленная сеть железных дорог, которая во многих местах подходит вплотную к линии боевого соприкосновения. Эксперты отмечают, что такая платформа-дрон может добраться в районы, куда опасно отправлять поезд в силу того, что он представляет из себя крупную мишень. Кроме того, использование беспилотной техники позволяет не рисковать людьми.

Как будут использовать железнодорожные дроны

В зоне специальной военной операции начали использовать железнодорожные дроны — дистанционно управляемые платформы, сообщил источник «Известий» в военном ведомстве. Новые средства при определенных обстоятельствах могут быть быстрее других видов транспорта, работают в любую погоду. Каждая платформа перевозит более тонны груза и имеет запас хода около 50 км.

На платформах подразделения железнодорожных войск доставляют российским военнослужащим боеприпасы, воду и провиант.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

— Идея эта напрашивалась. При безэкипажном управлении на железных дорогах еще меньше проблем, чем на обычных трассах: точно известно, где находится платформа, проще контролировать ее движение, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Небольшие железнодорожные платформы издавна использовались для доставки грузов, а теперь их сделали безэкипажными. Железнодорожная сеть в зоне СВО местами довольно близко подходит к линии фронта. Крупные поезда туда пускать нельзя, потому что они представляют собой большую цель. А небольшая платформа может проскочить. И даже если ее уничтожат, это будет не так страшно, как человеческие потери.

Лямин отметил, что железнодорожная сеть в Донбассе густая, но большей частью не используется именно из-за того, что проходит близко к линии боевого соприкосновения. При этом, по словам эксперта, железная дорога более устойчива к подрывам, чем обычная, и ее сложнее дистанционно заминировать. Кроме того, небольшие платформы местами даже могут пройти по незначительно поврежденному полотну, по которому крупные поезда пускать опасно.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Источник изображения: iz.ru

— Использование подобной техники позволяет не рисковать людьми, — пояснил «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Речь идет о зоне, где наносятся удары беспилотниками, могут орудовать диверсионные группы. Железнодорожные дроны снизят эти риски. Платформа имеет гораздо больше шансов пройти опасные зоны, для этого она и создана.

Как опыт СВО сказывается на развитии железнодорожных войск

Ранее «Известия» сообщали, что в программе боевой подготовки железнодорожных войск появился раздел по борьбе с БПЛА. При проведении занятий в рамках этого курса учитывается опыт, полученный в ходе специальной военной операции, а с личным составом занимаются непосредственные участники боевых действий.

Уничтожение дронов отрабатывается с помощью гладкоствольного оружия, штатных автоматов, пулеметов, включая крупнокалиберные, а также зенитных установок, в том числе и спаренных ЗУ-23-2. Кроме того, используются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Источник изображения: iz.ru

До относительно недавнего времени железнодорожным войскам не могли найти применения, были даже планы по их ликвидации. Но всё изменилось в 2014 году: именно на них была возложена задача построить железнодорожную ветку в обход территории Украины. В итоге участок Журавка – Миллерово возвели с опережением графика. В дальнейшем ЖДВ стали активно привлекать к ликвидации последствий стихийных бедствий.

В зоне специальной военной операции железнодорожные войска отвечают за противодиверсионные мероприятия и охрану инфраструктуры, проведение технической и инженерной разведки путей, осуществляют разминирование, подвоз материалов, сопровождают воинские эшелоны, а также участвуют в гуманитарных акциях.

В составе войск есть специальные поезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». В арсенале последнего, к примеру, — 82-миллиметровые минометы, БМП-2 с 30-миллиметровой пушкой, крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес», спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. При этом конструкция позволяет быстро нарастить зенитное вооружение. Также на борту есть средства радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывных устройств и дроны для ведения разведки маршрутов движения.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Источник изображения: iz.ru

Поезда сопровождают эшелоны с военными грузами и восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей. На каждом присутствуют ремонтные подразделения и мобильные тактические группы. Личный состав выполняет обеспечивающие функции и занимается инженерной разведкой вдоль маршрута движения. Платформы бронепоездов загружены рельсами и шпалами, благодаря этому личный состав своими силами может восстановить до 100 м верхнего строения пути.

Как ранее рассказывал в интервью «Известиям» начальник главного управления железнодорожных войск Олег Косенков, эти составы всегда находятся в «горячем» состоянии, то есть не глушатся. Они готовы действовать с колес в любых условиях и в течение часа должны быть на станции отправления, чтобы выдвинуться в назначенное место.


Роман Крецул

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