Слуцкий: Киеву стоит рассмотреть меморандум РФ в контексте прекращения поддержки США

Украина наивно полагала, что состоит в союзнических отношениях с США, однако вассал не может быть союзником сюзерена, подчеркнул парламентарий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Украине, лишившейся поставок оружия из США, следует серьезно рассмотреть меморандум РФ о мирном урегулировании, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США приостановят поставку Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя решение американских властей, заявила, что США перестали быть союзником Украины.

"Ситуация на поле боя стремительно ухудшается для Зеленского и ко. Самое время серьезно рассмотреть российские предложения, в том числе переданный украинской стороне меморандум об урегулировании. Они по-прежнему на переговорном столе", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

Украина наивно полагала, что состоит в союзнических отношениях с США, однако вассал не может быть союзником сюзерена, подчеркнул парламентарий. Для предыдущей администрации США Украина была лишь антироссийским плацдармом, для нынешней же - не приоритет. "Это фактически подтвердил генсек НАТО [Марк] Рютте, еще недавно в кулуарах саммита альянса обещавший и дальше поддерживать [Владимира] Зеленского, называя российско-украинские переговоры в Стамбуле несерьезными. Теперь он опасается, что Украина не сможет обойтись без военной помощи стран Запада", - добавил Слуцкий.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с Киевом в Стамбуле. Предметом переговоров станет обсуждение проектов меморандумов обеих стран.