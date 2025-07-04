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Военное обозрение

«В рекордно короткие сроки»: Польша получила свыше 100 южнокорейских пусковых установок Chunmoo, на очереди новая партия танков K2

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Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace завершила поставку 126 пусковых установок Chunmoo, заказанных Польшей, полностью закрыв контракт всего через 2 года и 7 месяцев после заключения первоначального соглашения в июле 2022 года. При этом изначально предполагалось завершить сделку в 2027 году.

Передача свыше ста ПУ за столь короткое время – это рекордно короткие сроки, которые можно назвать «сверхбыстрыми» по сравнению с темпами поставок таких систем, как американская HIMARS, на отгрузку которой обычно уходит от 4 до 7 лет

- говорится в издании Defense Industry Europe.

РСЗО Homar-K состоит из пусковых установок Chunmoo, установленных на польских грузовиках Jelcz и оснащённых польскими СУО и радиосвязью. На данный момент армии уже передано не менее 80 систем.

Homar-K может нести 12 ракет – в два раза больше, чем HIMARS, и способна произвести первый выстрел в течение 7 минут после прибытия на огневую позицию. Максимальная скорость хода составляет 80 км/ч.

Интерес к системе Chunmoo вырос во всём мире, особенно из-за задержек с поставками HIMARS

- отмечается в издании.

Так, Польша получила свои 20 РСЗО HIMARS более чем через 4 года после заказа в 2019 году, а Румыния ждала почти 5 лет 54 системы, приобретённые в 2018 году. В результате, как указывается, целый ряд стран, включая Румынию, Саудовскую Аравию, Эстонию, Австралию и Индонезию, рассматривают Chunmoo как альтернативу HIMARS.

Оперативно Южная Корея выполнила свои обязательства и по поставке танков K2 Black Panther: с августа 2022 года Польша получила 180 машин. Теперь же на очереди отгрузка новой партии из такого же числа ОБТ, из которых 117 единиц изготовит Hyundai Rotem, а для выпуска остальной части будет налажено локализованное производство на мощностях польской Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ, примерный аналог «Ростеха»). Соответствующий контракт был подписан сегодня.

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Страны
Австpалия
Индонезия
Польша
Румыния
Саудовская Аравия
США
Эстония
Южная Корея
Продукция
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