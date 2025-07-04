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Интерфакс-АВН

Каллас призвала КНР поддержать прекращение огня на Украине

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Источник изображения: © AP Photo / Isabel Infantes

Брюссель. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обсуждала в среду в Брюсселе с министром иностранных дел Китая Ван И конфликт на Украине, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Каллас, как следует из коммюнике ЕВС, "призвала Китай поддержать полное и безоговорочное прекращение огня и справедливый и прочный мир на Украине, основанный на полном уважении Устава Организации Объединенных Наций".

Глава европейской дипломатии в ходе 13-го стратегического диалога Евросоюз-Китай также настаивала на прекращении военно-технического сотрудничества КНР с РФ, видя в этом "угрозу для европейской безопасности".

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они "приветствовали деэскалацию между Израилем и Ираном". Высокий представитель ЕС по иностранным делам заявила, что она призвала Иран немедленно возобновить переговоры по своей ядерной программе и что Европа готова содействовать переговорам". ЕС и КНР "согласились с важностью Договора о нераспространении ядерного оружия как краеугольного камня глобального режима ядерного нераспространения". Каллас "подтвердила важную роль Международного агентства по атомной энергии в мониторинге ядерной деятельности Ирана".

Руководитель европейской дипломатии подчеркнула настоятельную необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и полного, беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся.

Что касается Тайваня, Каллас подтвердила "приверженность ЕС политике "одного Китая", одновременно выразив "несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением". Она "выразила обеспокоенность по поводу прав человека в Китае, а также гибридных угроз в Европе, исходящих от Китая".

В сообщении ЕВС поясняется, что этот 13-й стратегический диалог имел целью заложить основу для саммита лидеров ЕС и КНР в июле. Глава дипломатии Евросоюза заверила в готовности ЕС к "конструктивному взаимодействию с Китаем для решения глобальных проблем".

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