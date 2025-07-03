Европа представила новый дальнобойный «противотанк» MARSEUS на роботизированной платформе

Источник изображения: topwar.ru

Эстонская компания Milrem Robotics объявила об успешной интеграции и тестировании дальнобойного комплекса ПТУР Akeron LP от MBDA с собственной роботизированной платформой Type-X в рамках проекта MARSEUS. Представленное изделие было также оснащено пеленгатором RFHunter, разработанным кипрской компанией SignalGeneriX, который был установлен на ПУ Akeron и предназначается для пассивного обнаружения враждебных сигналов.

Как было заявлено во время демонстрации, новая система является беспилотным «противотанком», сочетающим в себе высокоточный удар с большого расстояния, радиоэлектронную защиту и живучесть платформы. Всего в проекте MARSEUS, который стартовал в декабре 2022 года и должен завершиться в ноябре 2025 года, участвует 15 компаний и организаций из Бельгии, Франции, Швеции и Кипра. Общая стоимость проекта оценивается в €27,3 млн евро, из которых €25 млн выделены Европейским фондом обороны.

В рамках программы MARSEUS оцениваются различные платформы, способные нести противотанковые ракеты Akeron, в том числе бронеавтомобили Arquus Sherpa и роботизированные аппараты Type-X. Для отстрела ПТУР используется пусковая установка IMPACT, а наведение осуществляется с помощью БПЛА, таких как NX70 от Novadem.

Источник изображения: topwar.ru

Платформа Type-X от Milrem Robotics – это гусеничная гибридно-электрическая беспилотная система, разработанная для использования в механизированных подразделениях в качестве дополнения к БМП и танкам. Её базовая масса составляет 12,5 т, полезная нагрузка до 5 т. Длина машины 6,2 м, ширина 2,9 м, высота 2,5 м.

Она развивает скорость до 80 км/ч на дорогах и до 50 км/ч на бездорожье, способна преодолевать уклоны до 60°, вертикальные препятствия высотой до 1 м и броды глубиной до 1,5 м. Радиус её разворота равен нулю. Платформа способна выдержать попадание пули от патрона 14,5 мм х 114 и подрыв противопехотной мины.

Type-X Type-X

ПТУР Akeron LP весит от 30 до 40 кг, её длина составляет 1,8 м. Она оснащена боеголовкой с тандемным зарядом, способной пробивать гомогенную броню толщиной более 1000 мм и железобетон толщиной более 2 м. Ракета оснащена многорежимной ГСН, которая сочетает в себе полуактивное лазерное, телевизионное и инфракрасное наведение. Ракета поддерживает несколько режимов стрельбы, в том числе «выстрелил и забыл», LOBL (захват цели перед запуском) и LOAL (захват цели после запуска), а также позволяет оператору перенацеливать ракету и прерывать миссию.

Akeron LP Akeron LP

Ракета использует двунаправленную радиочастотную линию передачи данных для поддержания связи с пусковой платформой на протяжении всего полёта, что позволяет обновлять данные о цели и контролировать её поражение. Дальность стрельбы из наземных платформ превышает 8 км, а с воздушных аппаратов может достигать 20 км. Перед запуском можно выбрать профиль траектории полёта, в том числе горизонтальный, с «горкой» или с пикированием.

RFHunter представляет собой пассивный комплекс РЭБ, предназначенный для обнаружения, определения местоположения и классификации сигналов связи в режиме реального времени. Он позволяет машине работать в условиях помех, отсутствия GPS и поддерживает поражение цели с помощью стороннего наведения.