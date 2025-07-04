Готова ли Европа к войне? (Financial Times, Великобритания)

FT: в Европе уверены, что Россия будет проверять ее боеспособность

Европа справедливо сомневается в гарантиях безопасности, предоставляемых ей США, поэтому решила готовиться к войне с Россией, пишет FT. При этом аналитики считают, что "полномасштабного вторжения" не будет. У Москвы другие планы на НАТО.

Ричард Милн (Richard Milne), Люси Роджерс (Lucy Rodgers), Дэн Кларк (Dan Clark), Ирен де ла Торре Аренас (Irene de la Torre Arenas), Стивен Бернард (Steven Bernard) и Яна Таушински (Jana Tauschinski)

В связи с уменьшением поддержки трансатлантической безопасности со стороны США, страны НАТО усиливают оборону на восточной границе с Россией.

В густом финском лесу атакующие, одетые в камуфляж, начали взводить свои винтовки. Они быстро получают приказ о начале артиллерийского удара, и в этом лесистом районе, расположенном всего в нескольких километрах от российской границы, начинается хаос.

Справа и слева слышны выстрелы, и дым от них становится все гуще, скрывая бесконечные ряды вертикальных стволов деревьев. По мере того, как растет число потерь, проклятия и крики становятся громче.

Все это – часть военной игры, одной из десятков, которые проводятся каждый месяц. Она была организована весной для призывников финской пограничной службы.

Она завершается радостными возгласами и дружескими похлопываниями по спине. Сторона, обошедшаязащитников с фланга, показала более успешныйрезультат, чем на первых учениях, когда они забыли вызвать артиллерию и были замечены вражескими беспилотниками.

"В Финляндии защита страны занимает особое место в системе ценностей. Многие стремились сюда попасть, и их мотивация была очень сильной. Возможно, в нынешние непростые времена это кажется более достижимым", – говорит Милья Сандху, женщина-призывник.

Ее сослуживец Каспери Луото называет это "призванием". "Финляндия действительно готова защищать свою территорию. Война в Европе изменила взгляды людей на то, как они хотят служить своей стране", – говорит он.

Когда его спросили о том, как прошли учения, он, казалось, смутился. "Вы немного волнуетесь и подвергаетесь обстрелу со стороны противника", – сказал он.

"Не если, а когда"

Подтекст этой военной игры весьма опасен. После вступления Финляндии в НАТО в 2023 году граница Альянса с Россией увеличилась более чем вдвое – почти до 2 600 километров. Теперь она простирается от Арктики до Белоруссии. В то время как Москва активно вовлечена в специальную военную операцию (СВО) на Украине, многие люди, проживающие вдоль этой границы, с тревогой ожидают, что однажды президент России Владимир Путин обратит свое внимание на восточный фланг НАТО. Российская экономика уже поставлена на военные рельсы, и, учитывая империалистические амбиции Путина, можно предположить, что он продолжит искать новые территории для завоеваний.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что Москва может быть готова использовать силу против Альянса "в течение пяти лет". "Давайте не будем обманывать себя, мы все сейчас на восточном фланге", – заявил Рютте. Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что Россия планирует "новые военные операции на территории НАТО" в своей речи на прошедшем саммите в Гааге.

Президент США Дональд Трамп заверил своих союзников по НАТО, что будет с ними "до конца". Однако всего за несколько часов до саммита в Гааге он вызвал беспокойство в европейских столицах, заявив, что пакт о взаимной обороне между странами-участницами НАТО, известный как 5-я статья, "может быть истолкован по-разному".

Во время его президентства возникли вопросы о том, насколько надежными и долговременными будут гарантии безопасности, предоставленные Америкой. Это заставило по-новому оценить оборонные возможности Европы, что не происходило уже много десятилетий.

Андер Фог Расмуссен, возглавлявший НАТО с 2009 по 2014 год, считает, что Путин почувствует уверенность и у него появится "аппетит к новым территориям", если ему удастся добиться успеха на Украине. "Он окажет давление на страны Прибалтики... А когда американский президент публично выражает сомнения по поводу своей приверженности 5-й статье, это может соблазнить Путина проверить решимость НАТО", – добавил он.

Москва уже активно расширяет свое региональное присутствие. Спутниковые снимки свидетельствуют о значительном увеличении активности на российских базах, расположенных вдоль восточного фланга НАТО. В частности, отмечается повышенная активность на аэродромах Левашово, Каменка и Оленья, которые становятся целями атак украинских беспилотников.

В Петрозаводске, который находится примерно в 175 километрах от границы с Финляндией, были построены новые складские помещения. Также были проведены работы по расчистке территории и строительству новых взлетно-посадочных полос на авиабазе "Североморск-1", расположенной примерно в 120 километрах к востоку от Норвегии.

В то время как Рютте заявляет, что НАТО не ожидает никакого российского наступления в ближайшем будущем, заместитель начальника штаба сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Кари Нисула говорит: "Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда. Я должен быть готов каждый день".

Многие восточноевропейские страны-члены НАТО спешат увеличить свои расходы на оборону, чтобы заполнить пробелы в военном потенциале, вызванные как давлением со стороны России, так и инициативами президента Трампа.

Лидеры стран НАТО вновь подтвердили свою непоколебимую приверженность принципу коллективной обороны. Они также договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП в течение следующего десятилетия. При этом, несмотря на принятое решение, была предусмотрена определенная гибкость в распределении средств, направленных на защиту интересов Альянса.Испания, например, отказалась выделять 5% ВВП на оборону, пообещав достичь целей НАТО с наименьшими затратами. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам саммита в Гааге.

Однако есть сомнения, что инвестиции поступят достаточно быстро.

"Мы все стремимся к сдерживанию России, демонстрируя нашу мощь и расширяя свои возможности. Однако существует риск, что в какой-то момент Путин может усомниться в своей способности одержать победу. Мы должны быть уверены, что его ожидания оправдаются", – говорит один из региональных разведчиков.

Военные эксперты считают, что интерес Москвы к приграничным государствам отличается от ее отношения к Украине. Вместо полномасштабного вторжения Путин, скорее всего, проверит, будет ли НАТО реагировать.

"Стратегическая цель России – развалить НАТО, а не захватить кусок земли в Прибалтике или где-либо еще", – говорит Кристи Райк, директор Центра обороны и безопасности в Эстонии.

Северная решимость

Норвегия расположена в самой северной части восточного фланга. Она имеет общую границу с Россией протяженностью 200 километров, что является типичным для европейских стран, активно наращивающих свою армию.

Правительство планирует увеличить численность армии с одной бригады до трех к 2032 году. Две из них будут размещены на севере.

Ее сухопутные войска в приграничном регионе Финнмарк – где многие дорожные знаки написаны на норвежском и русском языках – будут дополнены средствами ПВО, артиллерийским и легким пехотным батальоном, разведывательной ротой и специальными силами быстрого реагирования. Кроме того, на севере Норвегии будет сформирована новая бригада тяжелой пехоты.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявляет, что, хотя непосредственной угрозы нет, все прифронтовые страны осознают, что Россия планирует воссоздать Московский и Ленинградский военные округа, которые были объединены в 2010 году. По мнению западных разведчиков, этот шаг, скорее всего, удвоит численность российских войск, направленных в регион, по сравнению с уровнем до СВО на Украине.

"Норвегия не стремится к конфликтам, но мы обязаны сделать так, чтобы никому не пришла в голову идея угрожать нам", – говорит Стёре.

Мало кто верит, что российское нападение на НАТО начнется с холодного севера материковой Норвегии. Однако есть опасения, что на демилитаризованном арктическом архипелаге Шпицберген, который является норвежской территорией и домом для российского поселения, будет проведено небольшое испытание.

"Шпицберген должен быть в верхней части списка, где Россия может что-то предпринять", – говорит один из европейских разведчиков. Однако Стёре непреклонен: "Шпицберген – это такая же часть Норвегии, как Осло, Ставангер или Хардангервидда".

Финляндия – соседка Норвегии – хорошо понимает, что значит потерять часть своей территории, уступив ее Москве.

Несмотря на то, что Финляндия устояла против Советского Союза в Зимней войне 1939-1940 годов, она потеряла около 10% своей территории во время Второй мировой войны, включая место рождения отца действующего президента страны Александра Стубба. "Это часть нашей идентичности", – говорит Стубб о той войне и последующих десятилетиях под влиянием Москвы.

Затем, на протяжении следующих 80 лет, Финляндия постоянно готовилась к возможному нападению с востока.

"Мы очень спокойно относимся к таким вещам. Нужно привести в порядок собственный дом. И я чувствую, что он у нас есть. Но нам нужно продолжать постоянно его улучшать", – добавляет он.

Финны готовы к увеличению числа российских военных и техники на границе. Однако они считают, что после завершения конфликта на Украине им [русским] потребуется несколько лет, чтобы восстановить свои силы в полной мере.

Правительство принимает дополнительные меры безопасности в различных районах. В частности, устанавливаются ограждения и другие физические барьеры, а также усиливается патрулирование и наблюдение.

Под руководством соседней Швеции сухопутные войска НАТО будут базироваться в малонаселенном северном регионе Лапландия и будут включать в себя войска из Дании, Франции, Исландии, Норвегии и Великобритании.

В Финляндии также действует воинская повинность. Из 280 тысяч военнослужащих менее 10% являются профессионалами. В случае необходимости страна может мобилизовать почти 900 тысяч резервистов, несмотря на то что население составляет всего 5,6 миллионов человек. Опросы показывают, что более 80% финнов готовы защищать свою страну, что является одним из самых высоких показателей в мире.

"Мы всегда были готовы к тому, чтобы обеспечить достаточный уровень защиты в случае вторжения или полномасштабного нападения. Это образ мышления", – заявляет финский генерал Кари Нисула.

Он также подчеркивает, что конфликт на территории Украины продемонстрировал ключевую роль "массовости", то есть численности войск, в позиционной войне, напоминающей события Первой мировой войны. Этот конфликт между Москвой и Киевом также характеризуется широким применением беспилотников.

Общая протяженность границы Финляндии с Россией составляет 1 340 километров. Но она не только длинная, но и малонаселенная, а также часто проходит по труднопроходимым местам.

Матти Питкяниттю, командующий пограничной службой в округе Северная Карелия, вместе со своими офицерами и собакой осуществляет патрулирование вдоль границы, проходящей у озера Корпиярви в восточном регионе Йоэнсуу. В отличие от большинства европейских пограничников, финские пограничники – это военная организация. Они готовы в любой момент вступить в бой с противником, используя винтовки и противотанковое оружие.

"Мы – глаза и уши на границе. Именно поэтому мы здесь как первая линия обороны", – говорит Питкяниттю.

Новый девиз НАТО – защищать свою территорию с первого сантиметра. Однако очевидно, что в Финляндии временная сдача территории станет неотъемлемой частью любого плана обороны.

"Вы завлекаете врага на подготовленную вами территорию. Позвольте природе сделать часть работы за вас. В центральной части Финляндии много лесов; на севере – болота и топи, а на крайнем севере – очень холодно. Мы будем больше полагаться на природу, чем на украинские или немецкие степи", – говорит Чарли Салониус-Пастернак, генеральный директор аналитического центра Nordic West Office.

Еще одно отличие от ситуации на Украине заключается в том, что Финляндия эвакуирует гражданское население, особенно в своем более густонаселенном юго-восточном регионе, подальше от границы, чтобы защитить его от возможных нападений. Финские войска также планируют разрушить дороги и мосты вблизи границы.

Финляндия также отличается непоколебимой готовностью поддерживать социальную стабильность.

У нее есть запасы всех видов топлива и смазочных материалов на шесть месяцев, зерна хватит почти на девять месяцев, также есть контракты с рядом местных компаний на переоборудование их производственных линий для поставок в военное время в случае необходимости, говорит бывший начальник штаба обороны Финляндии Ярмо Линдберг.

"На всех наших оперативных центрах сверху 30 метров гранита. Россия может сбросить ядерную бомбу, и вы это заметите, но выживете. У нас есть бомбоубежища для 4,4 миллионов человек. Все наши истребители тоже находятся под 30 метрами гранита", – отмечает он.

Финляндия также является одной из немногих европейских стран, обладающих ракетами большой дальности, способными поражать цели как в воздухе, так и на море, а также на суше. Нанесение ударов по российским объектам в случае вторжения, как это уже продемонстрировала Украина, является важной частью финской оборонной стратегии.

В целом, это дает Финляндии повод чувствовать себя относительно спокойно. Финны не ожидают, что Россия выберет их границу для первой проверки решимости НАТО. Однако они готовы к такому развитию событий.

"Должен сказать, что, несмотря на то что я, возможно, единственный человек в Финляндии, у которого есть все части пазла, я очень хорошо сплю по ночам. Я не испытываю никакого беспокойства", – говорит Стубб.

Финны также убеждены, что их стратегическое расположение – от Арктики до Балтийского моря – делает их незаменимыми для Соединенных Штатов. Трамп ясно дал понять, что считает Арктику критически важной для безопасности своей страны.

"Это очень серьезно. Половина границы между НАТО и Россией пролегает по территории Финляндии. Если бы США не вмешались в ситуацию, она могла бы усугубиться", – говорит Линдберг.

Уязвимость стран Прибалтики

В трех странах Прибалтики все по-другому. Эстония, Латвия и Литва считаются наиболее уязвимыми регионами для возможного нападения России.

Частично это связано с историей, а именно с их незаконной аннексией Советским Союзом в 1940-х годах. Однако в основном причина в их небольшом размере и удаленности.

Расстояние от российской границы до Балтийского моря составляет всего около 200 километров, что затрудняет тактическое отступление в финском стиле и доставку подкреплений. Далее следует Сувалкский коридор –100-километровый участок, соединяющий Литву с Польшей, но зажатый между Калининградской областью на западе и Белоруссией на востоке.

"К сожалению, мы не обладаем стратегической глубиной, как Украина, и это проблема. Поэтому мы говорим о защите нашей территории в течение определенного времени, а затем ожидаем прибытия подкрепления", – говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

Последние двадцать лет, будучи членами НАТО, страны Прибалтики ощущают себя в большей безопасности, чем когда-либо за долгое время. "Мы в большей безопасности, чем когда-либо за всю историю, благодаря нашим союзникам и 5-й статье", – говорит высокопоставленный чиновник из стран Прибалтики.

На большом полигоне НАТО в Пабраде, расположенном недалеко от российской границы, можно наблюдать растущее присутствие Альянса в странах Прибалтики. Спутниковые снимки, сделанные в период с 2022 по 2025 год, демонстрируют новые сооружения, возведенные на полигоне, а также свидетельствуют о более высоком уровне активности.

Прибалтика и Польша в следующем году собираются достичь цели Трампа в 5% ВВП на военные расходы. Министр обороны США Пит Хегсет недавно назвал все четыре страны "образцовыми союзниками".

В то же время в странах Прибалтики заметно возросла напряженность. Это связано не столько с действиями России, сколько с политикой Дональда Трампа. В частности, в феврале он устроил лютую выволочку Владимиру Зеленскому в Белом доме.

"Это противостояние действительно потрясло людей. Мы больше не можем полагаться на США. Уровень тревоги очень высок", – говорит Райк из ICDS.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что прибалтийским странам необходимо разработать три плана действий – "А", "Б" и "С". По его мнению, это особенно важно в свете растущих сомнений относительно приверженности США Европе. Высокопоставленный чиновник из Прибалтики высказался более прямолинейно: "Американцы уходят. Мы должны это признать и найти решение".

Еще одно отличие от Финляндии заключается в том, что в Прибалтике есть крупные города, расположенные близко к России. Например, город Нарва в Эстонии находится прямо на границе, а соперничающие крепости расположены друг напротив друга через реку. Вильнюс – столица Литвы – находится всего в 30 километрах от границы с Белоруссией, которую многие считают "вассалом" Москвы.

Прежний оборонительный план НАТО для стран Прибалтики состоял в том, чтобы позволить России вторгнуться, а затем дать ей отпор с помощью подкреплений из Германии и Польши. Однако, увидев разрушения в украинских городах, стало очевидно, что этот план не сработает.

Прибалтика и Польша заняты укреплением своих границ с Россией и Белоруссией. В настоящее время в рамках строительства Балтийской линии обороны возводятся пограничные ограждения, бункеры и надолбы – бетонные блоки, предназначенные для препятствования продвижению танков.

Эти препятствия хорошо видны на спутниковых снимках нескольких мостов, которые соединяют Калининградскую область России (город Советск) с Литвой. На снимках также заметно, что соседняя Латвия активно занимается расчисткой участков своей границы с Белоруссией.

Латвия предложила создать на границе НАТО с Россией "стену из беспилотников", чтобы обеспечить дополнительную защиту.

"Мы показываем, что способны многое сделать своими силами", – говорит премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Эстония планирует разметить около 600 бункеров и складских помещений в приграничных районах. "Мы не должны бояться. Мы должны быть готовы", – заявляет премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Однако трансграничное сотрудничество также активно развивается. Многонациональные батальоны были размещены в каждой из стран Прибалтики и Польше. В ближайшие годы Германия планирует развернуть бригаду численностью 5 тысяч человек в Литве – это примерно в семь раз больше, чем ее нынешние силы в стране. Идея заключается в том, что иностранные войска из таких стран, как США, Великобритания, Франция и Канада, будут задействованы с самого начала любого конфликта.

Каждая из стран Прибалтики также активно развивает свой военный потенциал. Литва хочет сформировать мотопехотную дивизию численностью 17,5 тысяч человек к 2030 году. Правительство Эстонии решило увеличить личный состав Сил обороны военного времени до 43 тысяч человек. Сейм Латвии вернул всеобщую воинскую повинность. Три прибалтийских государства также сотрудничают в разработке общих планов по массовой эвакуации.

Как и в Норвегии, рельеф местности также будет играть важную роль в более широком Балтийском регионе. Граница Эстонии с Россией проходит по реке, четвертому по величине озеру в Европе, и болотам на юго-востоке страны. В Латвии и Литве тоже есть болота, хотя граница между этими странами более открыта.

"Мы знаем свои сильные стороны... Нам нужно больше верить в себя", – говорит министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Восточный щит

Польша находится недалеко от зоны боевых действий на Украине и имеет протяженную границу с Белоруссией. Это делает ее важным стратегическим форпостом против возможной российской агрессии в будущем.

Премьер-министр Польши Дональд Туск известен как активный сторонник увеличения военных расходов среди стран-членов ЕС. Его страна занимает лидирующие позиции по темпам роста оборонных затрат среди государств-членов НАТО.

Туск, который в прошлом месяце пережил вотум доверия своему кабинету, заявил о планах увеличить национальную армию более чем вдвое – до полумиллиона человек. В Польше также разрабатывается система всеобщей обязательной военной подготовки для всех взрослых мужчин, которая будет готова к концу текущего года.

Польша – как и страны Прибалтики – активно закупает ракеты большой дальности, способные поражать цели на территории России.

"Гораздо проще разрушить гнездо, чем убить птиц в воздухе", – говорит министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

На белорусской авиабазе Лунинец, расположенной недалеко от границы с Украиной и примерно в 200 километрах от Польши и Литвы, можно увидеть последствия жизни в условиях реального конфликта. На спутниковых снимках можно заметить новые здания, защитные ангары для самолетов и дополнительное военное оборудование, которые появились в последние годы.

Польша также укрепляет свои границы. Она уже построила стальной забор высотой 5,5 метра вдоль 186-километрой границы с Белоруссией. Изначально это было сделано в ответ на так называемую "гибридную войну", которую, по ее мнению, развязали Белоруссия и Россия в 2021 году. Они якобы побуждали нелегальных мигрантов пересекать польско-белорусскую границу.

Недавно Варшава значительно усилила свою оборону, установив камеры ночного видения и тепловизионные камеры, а также построив новую дорогу для патрулирования границы.

Однако самым амбициозным проектом Польши по защите границы является так называемый "Восточный щит". Он представляет собой совокупность различных систем противовоздушной обороны и наземной инфраструктуры. В его состав входят противотанковые рвы, противотанковые ежи и заминированные участки.

Кусти Салм, бывший канцлер Министерства обороны Эстонии, а ныне руководитель стартапа по борьбе с беспилотниками, утверждает, что согласно исследованиям, для уничтоженияодного солдата на открытой местности требуется10 артиллерийских снарядов, а в бункере – 300.

В прошлом году правительство Туска выделило 10 миллиардов злотых (2,3 миллиарда евро) на проект "Восточный щит". Позднее премьер-министр сумел убедил Брюссель включить этот проект в число европейских оборонных приоритетов, что открыло ему доступ к финансированию ЕС. Он назвал этот щит "инвестицией в мир".

Польша вслед за странами Прибалтики проголосовала за выход из Оттавской конвенции – соглашения о запрете использовать противопехотные мины. Это решение дает им возможность размещать такие мины на своей границе, если это будет необходимо.

Хотя Сувалкский коридор, соединяющий Польшу с Литвой, может быть уязвимым местом, прибалтийские чиновники считают, что НАТО сможет оказать давление на Калининградскую область в случае любого нападения, например, потенциальной блокады Балтийского моря.

Однако для всей Европы остается загадкой, как Путин оценивает свои шансы на успех.

Российский президент ранее назвал разговоры о российской угрозе "бредом", а рост военных расходов Европы – "нерациональным и бессмысленным".

Однако, как отмечает Райк из ICDS, если Альянс не сможет дать решительный отпор в случае новой агрессии со стороны Москвы, это может привести к его распаду. Поэтому многое зависит от того, будет ли Путин воодушевлен результатами специальной военной операции на Украине.

"Если США навяжут Украине невыгодный мир, Россия будет считать, что ее действия были оправданы, и это создаст дополнительные угрозы для нашей безопасности", – говорит она, добавляя, что все сводится к одному главному вопросу:

"Как Россия оценивает готовность НАТО к коллективному ответу на возникающие угрозы?"