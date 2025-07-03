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Деловая газета "Взгляд"

Индия напомнила США о задержке поставок Apache и двигателей

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Источник изображения: Фото: телеграм-канал bmpd

Власти Индии выразили обеспокоенность задержкой получения американских вертолетов Apache и двигателей для истребителей Tejas Mk 1A.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в телефонном разговоре с американским коллегой Питом Хегсетом настаивал на ускорении передачи военной техники из США, передает ТАСС.

Как отмечает газета Indian Express, речь шла о поставках двигателей F404 производства General Electrics для индийских легких истребителей Tejas Mk 1A. Кроме того, индийская сторона обратила внимание на необходимость ускорить запуск производства турбореактивных двигателей GE-414 на территории Индии, вопрос по которым не решается с 2023 года из-за технических и технологических согласований.

Также министр Сингх подчеркнул важность своевременной передачи шести многоцелевых ударных вертолетов Apache производства Boeing, которые были заказаны еще в 2020 году, однако до сих пор не поступили в распоряжение индийских сухопутных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-500. Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в военной сфере, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов.

Дмитрий Зубарев

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
AH-64
Tejas
С-500
Компании
Boeing
General Electric
Проекты
2020-й год
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